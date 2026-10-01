台軍方加嚴免役標準　退將提警告

台役男新版體位區分標準將於10月31日發布施行。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／台灣藝人閃兵事件頻傳，台軍方、“內政部”重新檢討“體位區分標準”，未來免役門檻將大幅加嚴，其中身體質量指數（BMI）須大於45、身高須低於或等於144公分，才符合相關免役條件，新制預計10月31日正式上路。對於極端肥胖或身材矮小者是否真的適合服役，引發退役將領質疑，在營區生活、訓練甚至上下舖等日常環境中，都可能出現安全問題。



“國防部”軍醫局昨日表示，“常備兵現役病傷停役檢定標準”修正草案目前已進入最後階段意見綜整與審查，為確保兵役標準一致性及連貫性，將與新版“體位區分標準”一併於10月31日發布施行。



依“國防部”與“內政部”先前預告的修正草案，替代役體位將進一步區分為A、B兩級；BMI免役標準則由現行“低於15或高於35”，改為僅“高於45”才能免役。身高免役門檻也由現行“196公分以上或154公分以下”，調整為144公分以下才能免役。



換算來看，若以身高170公分為例，BMI45約相當於體重130公斤。現行標準下，170公分、體重超過約101公斤即可落入BMI大於35的免役範圍，新制則必須超過約130公斤，門檻明顯提高。



根據《中天新聞》報導，胸腔科醫師蘇一峰對此表示，BMI45已屬非常嚴重的肥胖程度，若以170公分成年人計算，體重約達130公斤。他憂心，這類役男如果進入部隊，在高強度訓練及炎熱環境下，可能面臨較高健康風險。



前空軍副司令張延廷也質疑，BMI接近44、45者多半體重已超過100公斤，若本身伴隨心血管疾病、三高或中暑風險，在營區生活、訓練甚至上下舖等日常環境中，都可能出現安全問題。



張延廷則進一步表示，軍方不少武器裝備為美製系統，設計的人體工學條件未必適合所有極端身材，因此身高、四肢長度與操作空間，仍應納入實務評估。



退役少將栗正傑就質疑，若役男身高僅145公分左右，在壕溝、個人裝備及武器操作上是否符合實際需求，都值得檢討。他並將兵役標準加嚴與少子化、兵源減少問題連結，認為政府未來勢必面臨更大兵源壓力。



中國國民黨籍桃園市議員詹江村也批評，144公分的身高門檻過低，質疑部分制式武器、裝備尺寸是否適合身材明顯較矮小的役男操作。他認為，兵役制度除了追求公平，也必須考量軍事訓練與實際作戰需求。