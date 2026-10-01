鄭麗文拜託協調新竹？柯文哲：扯妙天很奇怪

台灣民眾黨創黨主席柯文哲受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月1日電（記者 方敬為）針對外傳中國國民黨主席鄭麗文近期持續協調新竹縣藍白分裂，透過妙天居中協調，甚至也與台灣民眾黨創黨主席柯文哲接觸。柯文哲今天對此駁斥，就是假新聞！他強調，完全沒有經手政黨協商，民眾黨負責的就是黨主席黃國昌與秘書長周榆修，現在又扯到妙天，他覺得就更奇怪了，也不懂怎麼會扯到他身上。



柯文哲1日赴彰化縣陪同民眾黨縣議員參選人吳韋達、高采翎及彰化市民代表選將掃街拜票。因國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩長期公開自己是悟覺妙天禪師的弟子，外傳鄭麗文透過妙天接觸，試圖修復新竹縣藍白關係，他受訪表示，完全是不實傳言。



柯文哲強調，當時國民黨跟民眾黨在協商什麼合作，他完全沒有參與。台灣民眾黨的負責人是黃國昌跟周榆修，所以那些協商的內容他通通不知道，他的工作就是到台灣各地，替民眾黨的候選人輔選，還有檢查準備狀況，比較像選戰教練，所以不懂為什麼會扯到他，扯到妙天就更奇怪了。



柯文哲提到，他看“館長”陳之漢的直播節目，都覺得很搞笑，館長在講“支持吳子嘉，票投徐欣瑩”、“票投徐欣瑩，新竹縣藍天變妙天”，這哪壺不開提哪壺？這時候就扯妙天幹什麼？這很奇怪，他重申，藍白有問題，兩黨高層會去處理，怎麼會扯到他身上來呢？