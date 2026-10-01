賴清德上班輔選沈伯洋　藍軍轟雙標

賴清德9月30日陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋揭開“洋流號”戰車，上面還有蔡英文日前致贈的船舵。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋9月30日開箱競選總部，賴清德出席力挺，在看到內部擺設的“甘蔗”，還說要邀市民來沾沾喜氣，疑似暗諷中國國民黨籍台北市長蔣萬安。蔣萬安則再次強調沒把中庄仔福德宮送的甘蔗帶走是自己的疏忽，也說“賴清德在平常日為沈伯洋助選，我們當然尊重。”國民黨籍台北市議員鍾沛君表示，民眾期待賴清德在上班時間從事公務，而非選務，並痛批綠營雙標。



沈伯洋昨天開箱競總並宣布啟動“洋流號計劃”，宣布10月將搭乘洋流號車掃，傾聽市民心聲。賴清德特地穿花襯衫到場，在市政許願牆留下祝福小卡，期許沈順利當選，並在小卡寫下對“市民的市長”第一要務，強調“照顧小孩、預防兒虐”是市政發展的重中之重。



賴清德觀賞總部內擺設，強調看到象徵沈伯洋選情“倒吃甘蔗、節節高升”的甘蔗非常感動，打趣稱這是1支“喜氣洋洋、充滿希望與祝福”的甘蔗，歡迎市民朋友到總部沾福氣。賴清德也盛讚“洋流”溫暖、豐盛、有方向也有力量，能帶動城市進步，祝福洋流匯聚、沈順利進入台北市府。



日前台北市松山區某幼兒園發生虐童案，又發生蔣萬安、沈伯洋獲中庄仔福德宮贈送預祝當選的甘蔗，但送蔣的甘蔗因里辦公室志工忘了帶走，使甘蔗成為綠營攻擊焦點。蔣萬安“台北安可”競選主視覺Logo被網友將加油棒惡搞成甘蔗，還有網友做“甘蔗祭”開酸。賴昨天寫卡片提醒沈伯洋照顧小孩、特別提到甘蔗，也被認為疑似暗酸蔣。



媒體追問蔣萬安對於賴清德在上班日輔選看法，蔣萬安表示，“賴清德在平常日為沈伯洋助選，我們當然尊重。”國民黨籍台北市議員鍾沛君則說，民眾期待賴清德在上班時間從事公務，而非選務，並痛批綠營雙標，總是嚴以律人、寬以待己，相信民眾都看在眼裡。



蔣萬安昨天再次強調因自己疏忽，沒帶走甘蔗“真正足歹勢”，至於“台北安可”被網友做成迷因，他認為大家有討論總是好事。他提到這次募款小物發揮一些巧思，包括NFC卡帶的鑰匙圈，只要手機感應就能聽到台北安可主題曲，另有水壺、球帽、運動毛巾等是可隨身攜帶、每天使用，強調台北安可意思就是希望“安居樂業、大有可為”。



談到前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜子弟兵進駐競選辦公室，蔣萬安說，希望讓在雙北有服務經驗年輕朋友透過專業、熱忱、創意，一起為台北努力。