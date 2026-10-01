F-16V戰機9月交機跳票　方恩格酸顧立雄

方恩格發文表示，顧立雄今年公開說幾次了，9月底前F-16V會抵台。(照:方恩格臉書) 中評社台北10月1日電／針對台灣向美國採購的66架F-16V戰機，原訂今年底全數交機。台“國防部長”顧立雄9月30日表示，今年底以前沒有辦法完全交運，相關協商、補償工作，空軍正在與美方進行接洽當中。對此，國際政治觀察家、美籍律師方恩格昨天表示，顧立雄今年公開說幾次了，9月底前會抵台。



顧立雄曾對外表示，F-16V戰機確實已經到了可以交機的狀態，並稱將於9月底之前可以返台。



針對台灣向美採購的66架F-16V交機延宕，方恩格9月30日在臉書轉貼3月“顧立雄：首架F-16V blk70預估9月飛返台灣”，以及5月“立委”質疑美對台3886億軍購延宕 顧立雄親證首架F-16V估9月抵台”，還有6月的相關新聞表示，今年公開說幾次了，9月底前會抵台。



網友紛紛留言表示，“一架都沒有”、“他說的不算”、“明天開始民進黨會說是農曆9月底啦”、“沒加油機，續航力不夠啊。都要怪伊朗？ ”、“沒事沒事，又沒說是哪年的9月，也可能是2036年的9月呀”、“忘記台灣”、“農曆9月還有一陣子”、“再不就是美國時間，再不然就是明年9月底前”、“他沒說是哪一年的9月，綠粉最愛耍嘴皮子....”、“9月底了， 部長”、“打臉不是第一次了，大家都習慣了”。