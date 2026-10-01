被甘蔗、香蕉搞垮？吳子嘉幫國民黨出招

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／2026年台北市長選戰，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀洋流，不斷創造話題。沈伯洋30日舉辦洋流號選戰車記者會，賴清德特別出席活動現場，他更在現場的祝福小卡上，記下“照顧小孩、預防兒虐”是市政發展的重中之重。《美麗島電子報》董事長吳子嘉提醒，洋流的破解之道，中國國民黨要提出一個對國際、民生及讓2026年以後的生活能夠改善的辦法。



吳子嘉30日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨2026台北市長參選人沈伯洋所掀起“洋流”的攻勢之所以頻頻奏效，是因為國民黨的選舉缺乏主軸與思想。在政策空洞化的情況下，國民黨變得極易受到攻擊，甚至會因為“一根甘蔗、一個香蕉”等微小事件而被搞垮。



吳子嘉形容民進黨的操作具備“弓與箭”的完整體系，而國民黨則長期處在被動抱怨的狀態中。藍營不僅抱怨“有箭沒有弓”、容錯值極低且頻遭抹黑。



主持人平秀琳呼應此觀點，她表示國民黨在輿論中容錯值極低，一犯錯就會被無限放大。像是“甘蔗之亂”、免費營養午餐小卷中毒疑案、飯後水果衹有3顆藍莓等非常微小的事情，在綠營的炒作下，好像都變成了天大的錯誤。



吳子嘉認為，國民黨領導人談了那麼多形容詞，英明如“立法院長”韓國瑜在內的黨內領導人們，都只停留在使用大量形容詞描述自身的悲慘命運或給予提醒，卻始終沒有人提出具體的解決方案。簡單來說就是，國民黨要提出一個對國際、民生以及讓2026年以後的生活能夠改善的辦法。