沈伯洋被揭傷害媒體自由　名嘴批：不心虛嗎

藍委徐巧芯說，當年讓中天新聞台不予換照關台的關鍵推手就是沈伯洋。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北10月1日電／台北市長選戰升溫，中國國民黨籍“立委”徐巧芯9月30日在臉書發文砲轟民進黨台北市長參選人沈伯洋，直指當年讓中天新聞台不予換照關台的關鍵推手就是民進黨台北市長參選人沈伯洋，酸他打擊韓流卻樂談“洋流”？如今被綠媒各種吹捧，雙標嘴臉藏不住。媒體人黃揚明9月30日在政論節目說，沈伯洋看到支持他的媒體各種造謠不查證，難道不會心虛嗎？



徐巧芯發文痛批，沈伯洋就是當初讓中天關台，傷害媒體自由的關鍵推手！她好奇，當年的“沈專家”，不斷打擊“韓流”，如今怎麼喜孜孜的談“洋流”？2020年10月26日，他以台灣人權促進會副會長身分，受邀擔任中天換照聽證會的七名鑑定人之一，並對中天的新聞表達應該不予換照，後續才進一步有了NCC的關台事件。沈伯洋以“韓流”為理由，立下的神聖道德標準，難道不必拿來檢驗如今的“洋流”？沈伯洋當年痛批“高密度特定報導”？“欠缺多元觀點”？



徐巧芯質疑，現在三立、民視、壹電視、年代天天瘋狂吹捧民進黨。現在特定政論節目簡直變成你沈伯洋的個人實境秀。政論節目包含主持人在內，直接演唱沈伯洋的競選歌曲助選，離譜至極。當年中天被關，現在這種綠媒是不是更該撤照？沈伯洋的看法呢？還是遇到吹捧自己的，就飄飄欲仙？他當年控訴事實查證失能，如今綠媒面對光電弊案、政策疑雲集體裝聾作啞，甚至把所有監督者抹成境外勢力和認知作戰。這叫事實查證與自律嗎？



徐巧芯說，綠媒拿著政府鉅額標案做大內宣，政論節目聽不到半句異音，NCC更不敢用罰中天的標準稽查綠台。如今沈伯洋當上“立委”握有實權，但從未提出任何批判，雙標嘴臉藏不住。後續中天對NCC的裁罰提起訴訟，累積了高達26連勝，證明了沈伯洋鑒定書當中的基礎根本有問題。當初強調應該要“不予換照”的他毫無愧疚之意，在她看來沈就是綠營箝制新聞自由的打手。



黃揚明9月30日在政論節目《國民開小會》說，沈伯洋說對岸常常會引用內容農場、不查證就直接拿來報導，那請問，上個月中共不是在開北戴河會議？之前賴清德說有北戴河會議介選高雄什麼的，各種離譜造謠，“我們的友台、特定媒體，一直在報導啊！他們有查證嗎？那些也是網路的東西，他們抓過來，就通通報導啦！”當初沈伯洋去檢視中天不予換照的這些原因，沈伯洋現在看到支持他的這些媒體搞這些，難道不會心虛嗎？“所以悲哀就在這個地方！”