綠委籲朝野支持追加預算撥補台電、中油

民進黨團書記長范雲。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月1日電（記者 邱筠媜）“行政院”日前提出今年度追加預算，規模達新台幣6076億元，其中包括補助台灣電力公司與台灣中油公司。民進黨“立法院”黨團書記長范雲今於“立法院”受訪表示，中東局勢動盪導致國際油氣大漲，撥補台電與中油是為穩定物價並提升能源韌性，具正當性與必要性，呼籲朝野“立委”一起支持。



“行政院”日前提出追加預算6076億3232萬6000元，其中1809億元用於因應中東衝突的物價補貼，包括“經濟部”補貼中油汽柴油、天然氣價格凍緩漲1014億元，中油及台塑家用液化石油氣凍緩漲84億元，補貼台電電價凍漲711億元。



賴清德昨日表示，這是用以穩定台灣物價、減輕民眾生活負擔，呼籲“立法院”朝野各黨團，能夠回到理性討論的議事軌道，尤其面對民生、災後重建、社會福利與“國家安全”等迫切需要，更不能因為政治對立而讓人民等待。



民進黨“立法院”黨團今召開輿情回應記者會，民進黨團書記長范雲、民進黨籍“立委”陳培瑜出席。



針對媒體詢問台電、中油追加預算，在野黨團似乎不支持？范雲表示，針對台電跟中油的追加預算有兩個部分，第一，中東局勢動盪的時候，國際的油氣價格都在飆漲，當時政府是以“亞鄰最低價”服務民眾，因為穩定民生的物價是政府的優先考量，所以現在撥補公營事業，也是有它的正當性。



范雲指出，第二，基礎建設當中，提高能源韌性是非常重要的，增資中油有一部分就是為了長期的經濟跟民生發展。希望國民黨、民眾黨能夠一起來支持。畢竟中東局勢動盪期間，如果大家看一下其他國家，油氣價格飆漲跟通膨的情況，就可以看到政府的努力是有它的必要性，現在用追加預算的方式撥補，也有它的正當性。