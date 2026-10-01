獨派鬧場游智彬競總造勢　大批警力防衝突

新黨台北市議員參選人游智彬(右)競選總部成立。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）新黨台北市大安、文山選區市議員參選人游智彬今天上午舉行競選總部成立大會，由於獨派團體“台灣國”理事長陳峻涵預告將到場抗議，要嗆聲屬統派的游智彬。警方為避免雙方爆發衝突，一早即在活動現場部署大批警力戒備，讓熱鬧的造勢現場多了幾分緊張的氣氛。



但最終陳峻涵率領約10位成員到場抗議表達訴求，高喊口號而已，並沒有進一步想要製造衝突的動作，抗議和平落幕，讓在一旁戒備的警方也鬆了一口氣。



游智彬競選總部成立大會上午10時在台北市文山區興隆路登場，活動選在10月1日舉行，以“10.1游智彬起義”、“以一當十、十足戰力”為號召。



今天受邀到場站台的包括新黨主席吳成典、新黨副主席李勝峯、媒體人謝寒冰、董智森、台北市議員侯漢廷、前“立委”邱毅，和網紅“歷史哥”李易修等人，以及因質疑蔡英文博士學位造假遭依加重誹謗罪起訴，因滯留美國未歸，遭法院發布通緝的媒體人彭文正也會以預錄影片方式表達力挺。



但由於警方掌握，張峻涵準備率人前往造勢現場抗議，可能有激烈的動作表達訴求，挑戰游智彬的統派立場，讓警方不敢大意，早早就在活動現場周邊部屬超過30名警力戒備，以防止抗議群眾與參加造勢活動的支持者發生衝突。