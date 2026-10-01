前市長朱立倫來助選　讚李四川會做事

朱立倫陪同國民黨新北市長參選人李四川赴新北土城的五穀先帝廟參拜。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月1日電（記者 莊亦軒）中國國民黨前主席朱立倫1日陪同國民黨新北市長參選人李四川參拜新北土城的五穀先帝廟。針對2026地方選舉，朱立倫表示，大家都可以感受到，今年選舉特別冷。一方面受到股市、世界AI趨勢影響，一方面受到大環境影響，選民目前對於政治比較冷感，如何在最後一個月讓大家把熱情拿出來，支持會做事的李四川。



李四川曾在2011至2014年、2016至2018年兩度擔任朱立倫主政新北時的副市長，今天老長官朱立倫陪同李四川參拜土城五穀先帝廟、掃街，展現新北市藍營自2005年後長期執政達21年的團結優勢。



朱立倫1日陪同李四川參拜位於土城的五穀先帝廟，朱立倫的子弟兵國民黨新北市板橋區議員參選人鄧凱勛、國民黨前發言人楊智伃也都陪同朱立倫前往參拜。出席的藍營政治人物有新北市議員林金結、黃永昌、新北市長侯友宜子弟兵、市議員呂家愷、洪佳君、李四川競選辦公室主任江怡臻。朱立倫、李四川參拜後接受媒體聯訪。



被問到昔日在朱立倫市府工作的經驗回應，李四川表示，從以前跟朱市長的相處，他是最授權的市長。“我提的意見，大概都沒有否決我。”今天新北有這樣的成果，是在他的領導下才能達到。