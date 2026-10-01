韓國瑜啟動輔選　綠委：藍營四個太陽競爭

民進黨團記者會，綠委陳培瑜回應時事。(中評社 邱筠媜攝) 中評社台北10月1日電（記者 邱筠媜）11月28日地方選舉投票將近，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜本周日啟動輔選，為國民黨台中市長參選人江啟臣與新北市長參選人李四川站台。民進黨籍“立委”陳培瑜今於“立法院”受訪表示，韓國瑜啟動輔選，國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文一定會非常不開心，因為2028國民黨潛在候選人是這四個太陽在競爭，每個人都非常努力爭取話語權及選民認同。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜本周日將啟動輔選行程，10月4日上午先替國民黨台中市長參選人江啟臣輔選，接著到新北站台國民黨新北市長參選人李四川，“韓流”將對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”。



民進黨“立法院”黨團今召開輿情回應記者會，民進黨團書記長范雲、民進黨“立委”陳培瑜出席。



范雲表示，韓國瑜會去輔選幫江啟臣副院長站台，畢竟他們是同個政黨，是人之常情。但是許多評論在關心，“韓流”是不是會影響選舉？他們提醒大家，“韓流”是當時韓國瑜作為高雄市長候選人時出現的，對於由下而上的民眾支持這樣的力量，作為政治工作者都表達尊重，不管是“韓流”或“洋流”。



范雲說，畢竟韓國瑜不是候選人，那候選人的政見、他的人格特質、他過去在公共事務上參與的記錄，這才是選民最關心的。



陳培瑜表示，提醒大家不要只有關注韓國瑜，國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文一定會非常不開心。因為2028國民黨的潛在候選人是這四個太陽在競爭，而且盧秀燕今天晚上要跟民眾黨主席黃國昌一起開直播，輔選白營議員，看起來每個國民黨的候選人都非常努力爭取更多選民認同。



陳培瑜說，所以在注意“韓流”的同時，也不要忘了盧秀燕一心一意想要為台灣努力，或蔣萬安到處跟別人掛看板，鄭麗文希望動員所有的“立法委員”到地方輔選，其實他們都在爭取所有的話語權，希望被看見。我們就一起看除了“韓流”外，會不會盧媽媽的威力或蔣萬安的公子力發飆，都值得期待。



范雲也強調，提醒國民黨這個會期是預算會期，請大家趕快把“行政院”已經送來的追加預算，不只是針對民生跟災後重建預算，還有八大社福預算、軍公教加薪等，盡快審查完畢，回歸民生，不要口頭上宣稱說民生很重要，但事實上又搞這些傷害權力分立、破壞民主的這些提案。