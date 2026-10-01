蘇巧慧被批是幫兇　李四川：選舉別傷及無辜

李四川1日在國民黨前主席朱立倫陪同下，前往新北土城五穀先帝廟拜票並受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月1日電（記者 莊亦軒）媒體人周玉蔻因烏龍爆料中國國民黨蔣萬安父親蔣孝嚴“晶華滾床案”女主角為前中國小姐張淑娟，張淑娟昨日指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧也是加害者。中國國民黨新北市長參選人李四川1日表示，張淑娟女士的遭遇所有人看到都相當不捨，他認為選舉可以競爭但不必抹黑。嚴重譴責對無辜市民無緣無故抹黑，害了她的一生。希望選舉回歸正常政見發表，不要傷及無辜。



被問到蘇巧慧被點名是晶華滾床案媒體幫兇，李四川回應，昨天看到那個情景相當不捨，張淑娟只求司法能還清白。



李四川1日在國民黨前主席朱立倫陪同下，前往新北土城五穀先帝廟參拜暨土城公有零售市場、和平路市場掃街拜票。



2022年台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真被控在節目、臉書揭露張淑娟個資，並指她是蔣孝嚴“滾床單女主角”檢方主張一審判刑太輕，皆提起上訴。高院9月29日改判周玉蔻9個月，考量周有誹謗前科，不得易科罰金；蔡玉真6月徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。



張淑娟9月30日召開記者會表達遺憾、沉痛與極度不滿，講到激動處更淚灑當場，並下跪高喊：“懇請高院還我一個公道！”並指控蘇巧慧、綠委吳思瑤是“媒體幫凶”。