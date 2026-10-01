台大打造先進半導體製程場域　供各校使用

台大先進半導體製程研究記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）台灣大學重點科技研究學院在“國科會”“半導體學院重點設備建置專案計劃”支持下，於水源校區卓越研究大樓建置先進半導體製程研究場域，內部設置無塵室與量測設備，包括電子束微影、原子層薄膜沉積與蝕刻、奈米材料與半導體元件量測等設備，總經費達4億元，提供從元件製作、製程開發到分析驗證的一站式服務，並開放供各校共同使用。



台灣大學1日在水源校區卓越研究大樓舉行先進半導體製程研究記者會，與會者包括台大重點科技研究學院長吳志毅、暨南大學校長武東星、晶創台灣推動辦公室人資長蘇朝琴、“國科會”工程處組長陳淑鈞、台大重點科技研究學院特聘教授邱雅萍與陳建甫、教授李敏鴻、助理研究員蔡嘉揚、電子工程學研究所長吳肇欣，以及美國賓夕法尼亞大學講座教授羅伯特・卡皮克（Robert W. Carpick）、辛格奈米科技中心副主任杰拉德・洛佩斯（Gerald G. Lopez）。



吳志毅指出，半導體實驗需要設備群聚，若樣品在不同地點間移動，可能影響實驗效果，台大藉計劃整合無塵室及更新設備，“國科會”投入約新台幣3億元，校方另配合投入逾1億元，提升研究條件與國際競爭力。



武東星表示，“國科會”支持全台7所半導體學院建置重點設備，過去三年在北中南共建置約60台，其中台大建置11台，計劃強調共享，設備雖設於不同學校，全台大專校院師生均可透過一站式網站申請使用。他說，台灣半導體產業的優勢根基於大學人才培育，必須提供足夠資源與研究環境。



陳建甫表示，目前場域使用者約7成來自台大，另約3成來自校外學術單位及產業界，使用者完成訓練與檢定後即可操作設備，研究場域具備電子束微影、原子層沉積及原子層蝕刻等設備，其中電子束微影可製作約8奈米結構，協助研究團隊將設計概念實體化。



陳建甫強調，這項課程每年約有130名學生修習，強調實際操作與產業需求連結；今年參與計劃教師延伸的產學合作案總額約8400萬元。台大將持續推動跨校設備共享、深化產學合作，並與賓夕法尼亞大學等國際團隊交流，擴大半導體研發及人才培育能量。