將辦發表會　陳水扁：府院高層把我抓回籠？

陳水扁《台灣的十字架》再版，將在台北補辦發表會。（取自陳水扁臉書） 中評社台北10月1日電／陳水扁今天在社群媒體發文表示，他在土城看守所被收押禁見，趴在地上寫的《台灣的十字架》，增修再版後多出三章總共100頁的“天牢狂想”，將在台北補辦新書發表會，但他擔心發表會能否順利舉辦？不知道府院高層會不會下令矯正單位到新書發表會場，把他抓回籠？



陳水扁預計20日在台北台大校友會館舉行《台灣的十字架》再版發表會。



陳水扁將《台灣的十字架》再版，自序《國家的囚徒》最後一段提到，1994年陳水扁選上台北市長沒有慶祝，當時民進黨主席施明德說台灣省長沒贏，贏台北市長不算贏。2000年陳水扁選上台灣“總統”也沒有慶祝，當時黨主席林義雄說國民黨中央黨部被包圍，不能刺激。



陳水扁表示，他獄中出書都沒有新書發表會，趁著還活著，決定增修再版《台灣的十字架》，不知道府院高層會不會下令矯正單位到新書發表會場，把他抓回籠？



他還說，隨著新書發表會日漸逼近，心裡的忐忐不安更加強烈。不知道怎麼辦才好？



陳水扁自2015年獲得保外就醫以來，台中監獄對其行為規範“五不原則”，包含：不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪、不談政治。