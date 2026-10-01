邀韓國瑜輔選白營小將？洪毓祥：歡迎各黨派

民眾黨團幹事長洪毓祥回應時事。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉將近，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜4日起將啟動全台輔選行程，台灣民眾黨會否邀韓站台？民眾黨“立法院”黨團幹事長洪毓祥1日表示，無論是請假或下班閒暇之餘輔選，於法都合理，民眾黨歡迎認同候選人政治理念、各黨派的人，幫我們站台。



韓國瑜本周日將啟動輔選行程，10月4日上午先替國民黨台中市長參選人江啟臣輔選，接著將到新北站台國民黨新北市長參選人李四川，“韓流”將對抗民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”。



台灣民眾黨“立法院”黨團1日召開“你的市長只作秀?! 我的市長要做事！”記者會，猛批參選縣市長的綠委沈伯洋、蘇巧慧等人整天跑選舉行程，並要求快回“立法院”審營養午餐專法，出席者包括民眾黨團幹事長洪毓祥、“立委”邱慧洳、蔡春綢。



洪毓祥表示，“立委”職權還是在“立法院”行使監督、預算審查，問政還是主要工作。當然，因為地方選舉在即，無論是“立委”或“立法院長”、副院長等，利用請假或下班時間進行輔選活動，於法都是合理的，利用空餘的時間去特定喜歡的政治人物，或特定政黨輔選，也是合理的事情。



媒體追問，民眾黨會否邀請韓國瑜站台？



洪毓祥說，對民眾黨的候選人來說，只要認同我們的政治理念，我們歡迎各黨派都來幫民眾黨的縣市長候選人、縣市議員候選人加油站台，我們都歡迎。