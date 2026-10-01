藍營下令禁站台　邱臣遠：爭取最大支持

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠1日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文日前在會議中要求藍委，不得幫台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台。邱今日受訪表示，選舉就是朋友要多、敵人要少，他會持續爭取最大的支持。



邱臣遠1日舉行政策記者會，特別邀請前民眾黨“立委”、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠到場出席。陳稱讚邱是一位已經準備好的候選人，認為從邱過去擔任“立委”、新竹市副市長、代理市長的經驗，顯示邱是最有能力擔任竹北市長的人選，所以請大家一定要給邱一個機會，讓邱可以為竹北市民服務，



針對鄭麗文下令禁止藍委幫邱臣遠站台一事，邱1日受訪指出，“錦上添花無人記，雪中送炭情意深”，他要特別感謝許多國民黨老戰友對他的情意力挺，不管是檯面上或私底下對他的鼓勵，他都會放在心中。政治可以競爭，但競爭只是一時的，彼此的友誼歷久一樣濃，他會特別珍惜與感謝這些珍貴的友誼。



邱臣遠強調，他個人不針對國民黨內部規範多做評論，因為選舉就是朋友要多、敵人要少，他會持續爭取最大民意、最大跨黨派朋友的支持，對於曾伸出手幫助過他的人，他都心懷感謝。



邱臣遠認為，地方治理與選舉本質應該還是要回歸到政策的論述，他會持續提出如何為竹北市爭取最大福祉與解決問題的各項政策，努力爭取民意認同。他和民眾黨也會維持一貫信守承諾、說到做到的態度，持續爭取竹北市民的認同，他的腳步不會停歇，會持續走入基層，用務實的專業與治理的經驗，提出具體的政見，回歸政策的論述。