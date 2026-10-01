台灣分享半導體技術　與美日德交流合作

台大1日開放半導體研究場域及無塵室供媒體參觀，台美半導體及奈米科技領域學者共同走入研究空間，聽取製程設備與研究環境介紹，交流熱絡。(中評社 張穎齊攝) 台大先進半導體製程研究記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）台灣大學重點科技研究學院長吳志毅1日表示，台大與台積電有相當多產學合作計劃，至少有40、50名教授參與。台灣半導體學術合作也持續向海外擴展，包括美國、日本、德國、捷克等，隨台積電赴日本設廠，也帶動台日大學在半導體領域更密切整合。



台大今天也開放半導體研究場域及無塵室供媒體參觀，台美半導體及奈米科技領域學者共同走入研究空間，聽取製程設備與研究環境介紹，現場交流熱絡。



台灣大學1日在水源校區卓越研究大樓舉行先進半導體製程研究記者會，與會者包括暨南大學校長武東星、台大重點科技研究學院長吳志毅、晶創台灣推動辦公室人資長蘇朝琴、“國科會”工程處組長陳淑鈞、台大重點科技研究學院特聘教授邱雅萍與陳建甫、教授李敏鴻、助理研究員蔡嘉揚、電子工程學研究所長吳肇欣，以及美國賓夕法尼亞大學講座教授羅伯特・卡皮克（Robert W. Carpick）、辛格奈米科技中心副主任杰拉德・洛佩斯（Gerald G. Lopez）等。



吳志毅說，台大持續加強半導體產學合作，台積電是最好、最大的合作夥伴之一，但學校與產業扮演的角色不同，大學主要研究較新的材料、元件及結構，部分研究並不適合直接放在業界量產場域進行，因此學校研究設備正好可與業界形成互補。



他舉例，利用掃描穿隧顯微鏡（STM）量測電子在半導體中的傳輸距離，就是學校研究設備可發揮功能的案例，這類研究未必適合直接在業界大規模量產環境操作，學術研究則可提供前端探索。



針對台灣半導體的國際合作，武東星表示，“國科會”持續推動台灣與德國、捷克、法國、美國等國交流，並補助台灣7所半導體學院，各校均有國際合作目標。除台大與台積電合作外，成功大學等校也有類似合作項目，這些研究不只有積體電路研發，也涵蓋新材料及矽光整合等領域，包括台灣科技大學、中山大學等都有先進矽光子製程研究，並與產業及海外學術單位合作。



他指出，除了台積電之外，台灣也與美國賓夕法尼亞大學、日本熊本等大學推動合作，尤其台積電赴日本設廠後，帶動日本與台灣大學在半導體領域進一步整合，愈來愈多日本學生希望赴台學習半導體技術，台北科技大學也有招收日本學生，並與熊本的大學推動半導體人才培育計劃。



邱雅萍表示，台大是“教育部”重點領域計劃的重要參與學校，重點領域國際合作聯盟（UAAT）辦公室也設於台大，疫情後，“教育部”推動12所大學加強與海外學校合作，半導體是其中重要領域，且包括吳肇欣等台大教授都積極參與國際合作，目前交流對象涵蓋美國德州、芝加哥地區的大學、日本九州大學，以及歐洲捷克等學術機構，持續擴大半導體研究及人才交流。