洋流靠黨部動員？綠委：年紀大的不會看網路

民進黨“立法院”黨團1日召開輿情回應記者會，書記長范雲、綠委陳培瑜(左)出席。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月1日電（記者 邱筠媜）台灣民眾黨台北市議員參選人許甫昨秀出民進黨北市黨部的動員公文，責任額5300人，質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”是人造。民進黨“立法院”黨團書記長范雲今於“立法院”受訪表示，民進黨地方黨部在選舉過程中，一定會通知黨員跟基層，一起來支持民進黨候選人，這個公文本身本來就是公開的，很多年紀比較高的人不會看網路，所以透過黨公職的通知有它的必要性。



民眾黨台北市議員參選人許甫昨公開一份民進黨內公文，民進黨台北市黨部在當中列出沈伯洋競總成立大會的“動員責任額表”，當天各黨公職總計要動員5300人，質疑“自然洋流”根本是“人工造浪池”。



不過，民眾黨主席黃國昌今受訪表示，傳統政黨的動員模式無可厚非，選舉造勢就是希望多一點人參加。



民進黨“立法院”黨團1日召開輿情回應記者會，民進黨團書記長范雲、民進黨“立委”陳培瑜出席。



針對洋流被質疑靠黨部動員，范雲表示，過去民進黨地方黨部在選舉過程中，一定都會通知自己的黨員跟基層，一起來支持自己黨的候選人，這個公文本身本來就是公開的，所以並沒有什麼外洩事情。非常多人想要參加沈伯洋的競總成立大會，只是網路上好像大家都搶不到，現實中有很多年紀比較高的人不會看網路，所以透過黨公職的通知有它的必要性。



范雲指出，民進黨台北市黨部主委吳沛憶也說，這次活動熱度非常的高，沒有辦法幫支持者保留席位，所以要到的人必須要提早到才會有位置。黃國昌之所以會回應許甫應該是擔心民眾黨這樣的攻擊反而會引起“洋流”的反彈，對沈伯洋的人氣更有幫助。



至於民眾黨前主席柯文哲提及洋流時表示，“當有500人圍繞著你在喊凍蒜的時候，你以為全世界都支持你，結果後來發現就只有那500人”，最終還是要看民調提供的客觀數據。



陳培瑜指出，柯文哲先不用管別人家選舉事，先管一管自己的案件，“全世界不會只有陳佩琪在你的旁邊說你無罪，你就是無罪，不會小草在你旁邊說你無罪，就是無罪”，政治人物選擇要聽什麼聲音，政治人物有自己的判斷。