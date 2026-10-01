指“台獨”末路在眼前　邱毅挺游智彬悍將出頭

新黨台北市文山區市議員參選人游智彬競選總部成立，前立委邱毅到場致意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）新黨台北市文山區市議員參選人游智彬今天舉行競選總部成立大會，前“立委”邱毅到場站台，他發言時提到，從這次中美元首會晤已可看出兩岸新情勢即將出現，民進黨“台獨”的末路其實已在眼前。



他也認為，中美元首對台灣問題已有一定程度的了解與默契，美國對台軍售在實際作為上也出現變化，面對未來兩岸新情勢，新黨仍有重要角色，更需要讓游智彬這樣的“悍將”出頭，進入台北市議會。



游智彬競選總部成立大會今天上午在台北市文山區興隆路舉行，包括新黨主席吳成典、副主席李勝峯、新黨台北市議員侯漢廷，以及邱毅、媒體人謝寒冰、董智森等人到場站台。



邱毅致詞時表示，藍營現在需要的是行動力、執行力與衝撞力，民進黨根本不怕有人“談天論道”，真正怕的是具有行動力的人。而游智彬過去多次直接衝撞民進黨，才會遭到各種方式打壓，藍營如果沒有這樣具有行動力的民意代表，就難有活力。



邱毅說，大文山過去就是新黨本命區，新黨近年雖逐漸衰微，但現在兩岸之間的新情勢馬上就要出現，從這次中美元首會晤就可以看出來，“民進黨‘台獨’的末路，其實已經就在眼前”。因此更需要像游智彬這樣的人在新黨出頭，也讓新黨在泛藍陣營中發揮角色。



提到中美元首會晤，邱毅說，特朗普已承認會中有談到台灣問題，只是時間很少，並稱習近平了解他的立場，但特朗普目前面對美國建制派力量，以及11月3日中期選舉等因素，在台灣議題上採取較模糊態度；加上今年還有APEC峰會及G20峰會，沒有必要現在就急著表態，以免引發美國國會爭議。



邱毅認為，習近平充分了解特朗普的處境，中美之間已有一定默契，而特朗普也在實際作為上有所回饋。他並以美方對台軍售為例稱，140億美元軍售案遭擱置，新的軍售不會核准，F-16V交付也會延後，這些變化都值得台灣注意。



邱毅強調，面對兩岸與中美關係可能出現的新局勢，泛藍更需要具有衝撞力的人，游智彬過去參選時曾緊追民進黨鄭文燦論文的爭議，展現的就是這種行動力，因此這次應讓游智彬進入台北市議會，成為新黨乃至泛藍的指標人物。