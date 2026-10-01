謝龍介落選黨工總辭？朱立倫：團結努力

朱立倫接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月1日電（記者 莊亦軒）中國國民黨行動中常會9月30日移師台南，國民黨籍台南市議員盧崑福發言時喊話，人家講國民黨的自私！黨工們有背水一戰的心態嗎？他主張如果這次國民黨台南市長參選人謝龍介落選，所有黨工總辭！國民黨前主席朱立倫今天回應，相信黨中央都會有完整規劃，現在最重要的是大家都多努力一點，過程中越多團結、越少紛爭，就能夠讓選情越好。大家團結努力，最後就能勝選。



國民黨主席鄭麗文9月29日下令，禁止幫台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台。朱立倫今天表示，關於團結地方，不管是藍白、各派系，本來就是大家能夠多包容一點，“大我大一點、小我小一點”就能夠逐漸化解。他舉國民黨新北市長參選人李四川為例，李四川在新北能夠逐步讓所有人匯集、團結在一起，每個人都有這樣的心，就可以把紛爭降到最低。



國民黨9月29日舉辦立法實務研討會，據轉述，國民黨主席鄭麗文在會中呼籲大家要團結，並下軍令宣布在新竹縣選戰上，國民黨團還是要團結支持新竹縣長參選人徐欣瑩，而且“竹北不能幫邱臣遠站台”。



朱立倫1日陪同李四川參拜位於土城的五穀先帝廟並前往土城公有零售市場、和平路市場掃街拜票，朱立倫的子弟兵國民黨新北市板橋區議員參選人鄧凱勛、國民黨前發言人楊智伃也都陪同朱立倫前往參拜。出席的藍營政治人物有新北市議員林金結、黃永昌、洪佳君、新北市長侯友宜子弟兵呂家愷、李四川競選辦公室主任江怡臻。朱立倫、李四川參拜後接受媒體聯訪。