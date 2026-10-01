與小笠原分享新北選情　李四川：相談甚歡

李四川(中)1日前往新北土城五穀先帝廟參拜並受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月1日電（記者 莊亦軒）2026地方選舉倒數58天，新北市長選戰因中國國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧民調差距始終接近，長期關注、分析台灣選舉的日本政治學者小笠原欣幸昨日表示選情走向難料。李四川1日表示他和小笠原教授相談甚歡，當然也討論、分享了對新北選情的看法，兩人有共識不對外說裡面談的事情，謝謝小笠原給他許多指教。



被問到日前專訪時稱不規劃參選，李四川回應，當初記者問是否要選舉，他說大概不會去參選，但是工程人責任來了，當然就必須承擔。今天站在這裡，還是會為新北來努力打贏選戰，接下國民黨前新北市長朱立倫、國民黨新北市長侯友宜的棒子，讓新北一棒比一棒好。



小笠原欣幸9月30日在臉書發文指出，2026年地方選舉，決定藍綠勝負的關鍵戰場當屬擁有台灣最多人口（400多萬）的新北市，自2005年以來，國民黨在新北執政5屆，長達21年（包含前身台北縣）。基本盤方面，國民黨雖然相對民進黨略占優勢，但中間選民也占有一定比例，根據最新民調顯示，蘇巧慧以微幅差距暫時領先。距離投票日還有兩個月，選舉的勝負仍未定。



小笠原欣幸特別拜訪了李四川和蘇巧慧，稱讚2位參選人都各自有豐富的政務與政治歷練。首先是李四川，曾任新北市、高雄市及台北市副市長，曾在朱立倫擔任國民黨主席期間出任黨中央祕書長，相較於站上檯面，他主要是扮演幕後角色，以穩健的行政能力作為招牌，累積不少實績，“這次他第一次參選，也是我第一次拜訪。”



李四川1日在國民黨前主席朱立倫陪同下，前往新北土城五穀先帝廟參拜暨土城公有零售市場、和平路市場掃街拜票，出席的藍營政治人物有新北市議員林金結、黃永昌、新北市長侯友宜子弟兵呂家愷，朱家軍有新北市板橋議員參選人鄧凱勛、國民黨前發言人楊智伃，李四川競選辦公室主任江怡臻。參拜後朱立倫、李四川接受媒體聯訪，記者提問李四川昨日和小笠原欣幸的討論內容。