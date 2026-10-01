柯文哲指對彰化縣長選將不熟　掃街遇邱建富

台灣民眾黨創黨主席柯文哲赴彰化輔選。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月1日電（記者 方敬為）針對台灣民眾黨在年底彰化縣長選舉的支持意向，創黨主席柯文哲今天表示，這要問黨主席黃國昌，自己只負責輔選，並稱對彰化縣長藍綠參選人都不熟。柯文哲受訪後陪同白營縣議員選將掃街，巧遇無黨籍縣長參選人邱建富，兩人握手致意，但雙方均強調，只是碰巧遇到，沒有相關合作。



2026彰化縣長選舉包括中國國民黨魏平政、民進黨陳素月、無黨籍邱建富、陳重嘉等人參選，柯文哲1日赴彰化縣陪同民眾黨縣議員參選人吳韋達、高采翎及彰化市民代表選將掃街拜票，針對縣長支持意向受訪，作上述表示。



柯文哲強調，縣長支持方向，以民眾黨主席黃國昌的發言為主，他尊重黨的策略，他目前的工作就是到各地去輔選，其餘黨對黨的談判，都是黃國昌在處理的，大體上原則就是“上位指導原則”。



柯文哲說，他沒有個人看法，坦白講，他跟候選人都不熟，魏平政、陳素月都完全不認識，無從評論。



柯文哲受訪完，正要展開掃街活動時，邱建富競選團隊剛巧也在附近掃街，雙方巧遇，邱建富立即上前與柯握手致意，兩人相互加油。



邱建富曾以民進黨籍連任兩屆彰化市長，這次退黨參選縣長，實力不容小覷。他表示，今天剛好也安排到彰化早市掃街，碰到柯文哲純屬巧合，並非刻意規劃，強調很早就排定行程了，與民眾黨沒有選舉合作，大家各自努力。