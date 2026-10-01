竹北藍白破局發酵？蕭旭岑：徐欣瑩面臨難題

國民黨副主席蕭旭岑接受王淺秋專訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北10月1日電／竹北市長選戰藍白整合破局，中國國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠各自參選，後續是否衝擊國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩選情，引發關注。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，新竹縣選情確實“非常緊繃”，即使竹縣向來被視為藍營傳統優勢選區，也不能掉以輕心。



針對外界關注竹北藍白破局後的“外溢效應”，蕭旭岑今天接受廣播節目“千秋萬事”專訪時坦言，確實需要做更多努力，無論國民黨內部或與民眾黨溝通，都會持續進行。他強調，過去幾年藍白在“立法院”共同經歷許多風雨，尤其賴清德上任後，雙方在“國會”合作密切，“不是一時片刻所能夠破壞的”。



至於新竹藍白間因竹北選戰產生的情緒，他認為這確實是徐陣營目前面臨的難題，但距離投票還有約兩個月，徐陣營仍有一些時間可設法化解。



針對國民黨“立委”能否替民眾黨議員參選人站台的問題，蕭旭岑表示，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，在堅持制度與規則上的立場相當接近，若藍白沒有談定合作，就各自努力；但議員選舉部分，從藍白合作大局來看，協助民眾黨議員站台仍有其必要。



蕭旭岑表示，竹北市長部分，邱臣遠與吳旭智都已經由各自政黨提名，國民黨自然有黨內規定需要遵守，這是在情理之中，並非特別或例外的情況。



蕭旭岑表示，對於擔心產生外溢效應的人，國民黨仍要努力化解、說服；徐欣瑩身為新竹縣長參選人，也正努力在地方化解情緒與對立，“還有時間，就讓大家用誠意來說明一切”。



他指出新竹縣目前的選情，確實“非常緊繃”，但不論是優勢選區或激烈選區，國民黨都必須審慎以對，“沒有一個選區是穩操勝券”。徐欣瑩雖已在新竹縣經營相當長時間，但對手同樣不能小覷，因此必須全力以赴。



蕭旭岑強調，即使面對傳統優勢選區，國民黨仍應抱持“緊繃的心態”，不能掉以輕心，接下來也會持續透過黨內整合及藍白溝通，降低竹北選戰產生的對立情緒。