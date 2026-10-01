陸客不來維格餅家終止興櫃　股價近乎腰斬

維格餅家9月30日宣布，主動申請終止股票興櫃買賣。（照片：維格餅家臉書） 中評社台北10月1日電／昔日有“陸客概念股”之稱的鳳梨酥業者維格餅家9月30日發布重大訊息宣布，受到台灣入境觀光政策及市場大環境影響，業務遭遇重大挑戰，且多年虧損，董事會決議主動申請終止股票興櫃買賣。維格餅家股價1日隨即遭遇沉重賣壓，盤中一度重挫48%，最低跌至新台幣5.5元，創登錄興櫃以來新低，股價近乎腰斬。



維格餅家今日以10.4元開出，開盤約一小時便下探低點5.5元，跌勢猛烈。回顧過往，公司股價曾在登錄興櫃後一度飆上152元，如今行情大幅滑落，昔日“陸客概念股”的風光已不復見。



此次股價重挫，起因於公司昨晚公布的董事會決議。維格餅家表示，受台灣入境觀光政策與市場大環境影響，原有業務模式面臨重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，造成興櫃的市值及股票交易量持續低迷，基於整體經營發展規劃及資源配置考量，決定主動申請終止股票在興櫃櫃檯交易。



維格餅家說，未來將依據相關法規向證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票買賣，實際終止日期以櫃買中心公告為準。不過，雖然撤出興櫃市場，但仍會維持公開發行，積極推動業務轉型、持續拓展銷售管道及發展新業務，待業績明顯提升後，適時重新登錄興櫃。



維格餅家過去以鳳梨酥打開知名度，透過旅行團、導遊及地接業者拓展觀光客生意，並在新北市五股設立觀光工廠。陸客來台熱潮曾推升公司營運，2014年營收達13.35億元，每股純益8元；但隨主要客源減少，之後又遭逢疫情、國際旅遊停擺，營運承受接連衝擊。



即使疫後觀光市場逐步恢復，維格餅家仍未重返昔日高峰。今年上半年營收約1.54億元，每股虧損1.04元，營運仍處於虧損狀態。



依集保最新統計，維格餅家共有684名股東，其中零股股東239人、持有1至5張者278人，持股千張以上者7人。