蔡岳儒：台積電嘉義擴大設廠也是雲林的機會

雲林縣議員蔡岳儒。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月1日電（記者 李京昇）台積電持續布局嘉義，嘉義科學園區二期擴大及後續擴廠計劃，除了帶動嘉義產業發展，也讓鄰近雲林北港、水林、口湖3鄉鎮面臨新的區域發展課題。民進黨雲林縣議員蔡岳儒1日表示，台積電將為雲林帶來就業、居住及消費機會，但也可能形成人口磁吸效應，雲林若未及時提升公共建設、生活及教育品質，恐被嘉義發展腳步拉開。



台積電外溢效應，勢必會讓雲林更多年輕人選擇進入科技業工作，蔡岳儒也希望雲林年輕人口留在家鄉就業，但現實情況民眾若有轉職、就業等需求，縣府相關職場諮詢、科技AI等相關技能培訓，是否能到位，也非常關鍵，因此他呼籲雲林縣政府必須提早因應，不能等人口與人才流失後才開始補救。



蔡岳儒30歲起代表民進黨參選，已連任五屆雲林縣議員（北港、水林、口湖選區），在地方深耕多年，長期關心雲林偏鄉教育、長照社福及地方基礎建設。



台積電在嘉義縣嘉科一期園區，已規劃興建兩座先進封裝廠，其中一廠已量產、二廠已開始裝機；而嘉科二期則規劃三座廠房，第三廠已順利動工，目標在2031年前完成二期全數建廠作業。台官方“國科會”也日前正式公告“嘉義園區擴建計劃（二期擴大）”徵求意見，嘉義科學園區第三期起跑，業界預估台積電在嘉義縣所設先進封裝廠將達到10座。



對於台積電在嘉義設廠，將有外溢效應，蔡岳儒在雲林縣議會定期會質詢時，關心縣府如何因應台積電效應與雲林縣未來發展。



蔡岳儒接受中評社記者訪問，他表示，雲林縣北港、水林、口湖三鄉鎮與嘉義縣市的生活圈本就密切，從歷史、就學區到日常生活都有長期往來，北港、水林、口湖、元長、四湖5鄉鎮更與嘉義形成共同就學區，他也分享，自己小時候考試考滿分，母親要帶他吃牛排，第一個想到的就是到嘉義縣，而不是車程需要半小時以上的雲林縣虎尾鎮、斗六市，大北港地區與嘉義兩地生活圈早已存在。



他指出，隨著台積電在嘉義持續投資，嘉義科學園區二期擴大198公頃也將推動相關行政程序，未來若廠區陸續到位，將形成龐大的科技產業聚落與就業人口，對北港、水林、口湖三鄉鎮而言，首先出現的是居住與就業機會。



蔡岳儒分析，並非所有科技業從業人員都會選擇住在園區周邊，部分民眾可能更重視居住環境、生活品質，若北港、水林、口湖能維持交通便利並提升公共建設，就有機會吸引科技業人口跨越北港溪居住，甚至吸引雲林其他地區青年到北港租屋、定居，再往嘉義通勤工作。

