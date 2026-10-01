東森王令麟涉行賄獄政官員案　二審逆轉無罪

王令麟因力霸案偽造文書罪入監服刑19天，2012年7月18日服刑期滿出獄。(中評社 資料照) 中評社台北10月1日電／東森集團總裁王令麟等涉行賄獄政官員案二審今天逆轉無罪。矯正署表示尊重判決；“高檢署”將研議上訴。王令麟聲明表示，歷經11年司法程序，終於等到法院依證據還原事實。



台灣高等法院今天撤銷王令麟、秘書胡曉菁、前台北監獄副典獄長蘇清俊、前台中監獄副典獄長趙崇智、前台北監獄科員祖興華等人的一審有罪判決，均改判無罪；涉嫌行賄蘇清俊的池燿廷、羅為德也改判無罪。全案可上訴。



台灣高等檢察署表示，收到高院判決書後，將研議提起上訴。



矯正署副署長蘇維闊表示，尊重高院判決結果，這起案件於2014年間爆發後，矯正署已積極檢討、持續改進，加強管制矯正機關內重大或社會矚目案件收容人的特別接見，採每週報核，以杜絕浮濫或衍生弊端。



蘇維闊指出，涉案的蘇清俊、趙崇智目前均任職矯正署專門委員，祖興華則自2014年7月16日起停職至今。



王令麟透過聲明表示，歷經11年的司法程序，終於等到法院依據證據還原事實；感謝合議庭詳查實情，以及家人、企業同仁與友人的支持。未來將持續做好企業經營、投入更生保護及社會公益，對於後續司法程序將依法面對並予以尊重。



檢調偵辦另案監聽時，意外查出這起獄政案件。王令麟因東森力霸掏空案於2013年遭判刑3年10月定讞，同年11月入獄服刑，2015年11月11日假釋出獄。



台北地檢署2015年1月偵結，認定王令麟等受刑人涉嫌送禮賄賂獄政官員，以換取獄中特殊待遇，依違反貪污治罪條例等罪起訴王令麟、蘇清俊、趙崇智、胡曉菁等人。



一審台北地方法院歷經4年多審理，2019年10月宣判，認定王令麟、胡曉菁成立交付賄賂罪，各判刑2年2月；蘇清俊因收賄等4罪遭判應執行16年，趙崇智判刑11年8月，祖興華判刑11年。



全案上訴二審後，高院歷經7年審理，今天撤銷王令麟等7人的一審有罪判決，均改判無罪；吳載威、柯書宇及吳佩瑜一審無罪部分，高院則駁回檢方上訴。



另一方面，蘇清俊、趙崇智及祖興華另涉懲戒案件。懲戒法院一審2023年間判決蘇清俊撤職並停止任用4年、趙崇智撤職並停止任用2年、祖興華撤職並停止任用1年。案件經上訴，目前由懲戒法院二審審理中。