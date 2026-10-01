綠選將喊支持營養午餐專法　白營痛批騙票

民眾黨團召開“你的市長只作秀?!我的市長要做事！”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧日前高喊“支持營養午餐專法”，台灣民眾黨團幹事長洪毓祥1日猛批，每天都在認知作戰打壓在野黨推動的法案，到了選舉才開始騙票、割稻尾，就說要專法，真是“沈式邏輯”、“最近的路就是繞遠路”！



台灣民眾黨“立法院”黨團1日召開“你的市長只作秀？！我的市長要做事！”記者會，民眾黨團幹事長洪毓祥、“立委”邱慧洳、蔡春綢、民眾黨團主任陳智菡出席。



陳智菡表示，綠委沈伯洋、蘇巧慧、陳素月、林國漳、黃世杰等多位綠營縣市長參選人6月23日在“立院”出席營養午餐體驗活動，高喊“支持營養午餐專法”，但民眾黨團從2021年就開始推《學校供餐法》，民進黨卻不動如山，本屆民眾黨再度提案，迄今超過2年還在拖延，也未見沈伯洋、蘇巧慧質詢、發言，如何讓人相信政見會落實？



洪毓祥說，沈伯洋在競選台北市長官網上“倡議營養午餐專法”政見五大項重點，說要補助學校自建廚房獨立運作、廚工比例、食農教育、營養師規劃等，但這些早就在民眾黨推出的《學校供餐法》就有了，沈抄襲的，民眾黨早就寫完！



洪毓祥猛批，沈伯洋還前言不對後語，一下反對免費營養午餐，過幾天又改口說沒有反對免費，搞得人好亂！而蘇巧慧最近也拿營養午餐當政見，說自己2019年就主張學校午餐必須有專法規範，然後呢？都當“立委”十年了，為何不做？陳素月競選彰化縣長的政見也說要制定專法，綠委為了選舉就騙家長、選民，是在哈囉？



洪毓祥呼籲，這些帶職參選的綠委，除了跑選舉，請回來認真實踐，好好出席委員會，質詢、討論，把該過的法案盡速三讀。



邱慧洳也酸民進黨雙標作秀“午餐要營養，講話也要營養”、“沈伯洋自己大搞認知作戰，再繼續胡說八調，小心洋流變亂流！”既然沈伯洋、蘇巧慧都已明確表態支持營養午餐專法，沈的競選大將吳思瑤、陳培瑜也都在教文委員會，盼朝野“立委”齊心協力讓營養午餐專法盡速通過。