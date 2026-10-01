立院新會期青年團體串聯提11項優先法案

“青年思潮”等12個青年團體召開記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月1日電（記者 邱筠媜）“立法院”本周開議，下周將選舉召集委員並啟動各委員會，“青年思潮”等12個青年團體今召開記者會，在新會期初提出11項攸關青年權益的“青年優先法案”，其中10項希望“立院”各黨列為優先法案推動。此外，“新住民基本法”已立法希望“行政院”盡速實施。



青年思潮秘書長王齊安等12個青年團體代表，1日在“立法院”舉行記者會，提出11項青年優先法案，並邀民進黨“立法院”黨團副書記長郭昱晴、國民黨青年團總團長郭又睿、民眾黨青年部主任劉昱鴻等人出席。



青年思潮秘書長王齊安說明，隨著2026、2028大選逼近，法案關注度勢必被稀釋，年輕人權益更可能被優先忽略。因此，12個不同領域團體的青年，才決定一起站出來，希望朝野重視並加速審議年輕人關心的法案，也讓社會多元意見有機會進入“立院”。



王齊安說明10+1項法案包含，18歲公民權入選罷法、“憲法修憲”復決門檻、大學法、國教法、障權法、兒少權法、動保法、氣候變遷法、災防法、租賃條例等修法案，以及已立法但仍待“政院”施行的新住民基本法。



針對青年參與權，青民協理事長楊姿潁表示，18歲公民權入“選罷法”已取得三黨共識出委員會，但召委遲未協商，為在配合“憲政”機制下、依青年基本法於2028適用，這會期就是修法關鍵時刻。世代共好副理事長林思愷則說，台灣的“修憲”門檻幾乎是全世界最高，20年前“修憲”設下的高復決門檻，讓“修憲”必須先跨過同一道門檻，形成無法成功的惡性循環。新會期應優先調降“復決門檻”讓跨黨派共識議題能“這屆就實憲”。



教育議題方面，大改陣2.0總召集人蔡璟鴻指出，許多青年都正接受大學教育，為了提升大學學權和高教品質，期待民進黨新召委依承諾在新會期逐條審查“大學法”；一滴優理事長蔡其瞱則延續提醒，“國民教育法”裁併校程序也該納入學代，讓教育落實以學權為核心。



社福權益部分，障礙青年理事長李坤融認為，“障權法”尚未保障短期障礙、缺乏合理調整制，都是青年障礙者在台灣能否平等生活的關鍵；青年群體也與兒少年齡密接，台少盟資深專員呂佳耘強調，“兒少權法”已15年未修，社會劇烈變動下保障出現很大落差，應加速修法。



民進黨“立委”郭昱晴指出，新會期雖是預算會期，但不管是“修憲”復決門檻、18歲公民權入選罷法等，相信會是大家重點討論的方向，盼重啟跨黨派溝通、達到共識。



青年共同呼籲“立院”盡速推動10法案，也呼籲“行政院”盡速實施“新住民基本法”。移青陣監事劉俊良說，“新住民基本法”三讀通過到現在已過2年，卻遲遲沒有施行和後續配套，呼籲“行政院”盡速說明規劃，也期待再細緻討論目前規定排除部分移民經驗，避免形成新的排除。