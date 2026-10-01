謝寒冰：藍即使上街都5點收工　綠根本不怕

新黨台北市議員參選人游智彬競選總部成立，媒體人謝寒冰(左)到場力挺。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）新黨台北市文山區議員參選人游智彬今天上午舉行競選總部成立大會，媒體人謝寒冰到場站台時火力全開表示，藍營長期以來最大的問題就是太過溫良恭儉讓，即使上街遊行，時間到了就回家，民進黨根本不會怕。泛藍現在需要的是有行動力、有魄力、敢於衝撞的人。



游智彬競選總部位於台北市文山區興隆路一段，今天上午舉行成立大會，包括新黨主席吳成典、副主席李勝峯、新黨台北市議員侯漢廷，和前“立委”邱毅、媒體人謝寒冰、董智森等人站台力挺，現場約200位支持民眾到場，士氣相當高昂，凍蒜聲不斷。



謝寒冰致詞時表示，身為藍軍支持者，過去經常有一種無力感，藍營即使發動上街遊行，“下午5點時間一到，大家下班回家”，民進黨根本不怕，因為對方知道時間一到，藍營最後還是會散去。包括過去藍營青年軍採取絕食等抗爭方式，民進黨也不予理會。



謝寒冰說，藍營許多人學識、資歷和經歷都很好，但問題就在缺乏讓民進黨感受到壓力的行動力。所以，面對民進黨，泛藍如果繼續採取溫和路線，很難發揮作用，甚至會滅亡。



謝寒冰強調，民進黨在台北市的選情根本就不好，不然不會很多民進黨候選人在選舉文宣上都刻意淡化政黨色彩，連參選台北市長的沈伯洋也是，就是怕被知道是民進黨，希望泛藍支持者投票時，不能因此被混淆。



謝寒冰也說，民進黨執政後對付在野黨的手段愈來愈多，他自己過去10年也曾遭提告十多次，但目前都勝訴，只是面對這樣的政治環境，在野陣營更需要具有行動力的人，如果再繼續溫良恭儉讓，很難和民進黨抗衡。