藍擬修法推鞭刑　台官方籲審慎研議

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立法院”黨團將提修法，針對性侵、虐童、毒駕等罪名實施鞭刑。“行政院”發言人李慧芝1日表示，社會上還有非常多對立意見，也有關於人權的討論，政府認為還需再審慎討論與研議。



至於“立法院”凍結“行政院長”卓榮泰9月至12月薪水，約新台幣148.8萬元的預算案決議，賴清德公布今年度預算案時批示“人事費用是法定經費，‘立法院′不宜刪減或凍結”，卓日前稱9月薪水還沒收到，“行政院”如何處理10月薪水引關注。李慧芝則再度重申，依照賴清德批示請“主計總處”研議“立法院”違法“違憲”凍結或刪除政務人員薪資的後續處置，我們會審慎處理。



國民黨“鞭刑公投”提案日前遭“中選會”駁回，國民黨團首席副書記長洪孟楷將提出《刑法》修法，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，增列“強制鞭打”為刑法從刑。



“行政院”1日召開院會後記者會，發言人李慧芝主持，“財政部次長”陳勇勝、“經濟部次長”賴建信、“勞動部次長”李健鴻出席。



李慧芝表示，“中選會”日前否決鞭刑公投案時，援引《公民與政治權利國際公約》強調，任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰，也說明鞭刑是以公權力對受刑人直接施加肉體痛苦的身體刑，多數國家都認為是殘忍不人道，且侵害人性尊嚴的刑罰，有違反兩公約施行法的情況。