吳成典：更多人像館長、彭文正　台灣有救

新黨主席吳成典幫新黨台北市大安文山區議員參選人游智彬助講。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）新黨主席吳成典今天表示，兩、三年前沒有人想到網紅館長陳之漢、媒體人彭文正的兩岸立場上，會有今天的轉變（從傾向“台獨”變成主張兩岸和平），既然兩人可以改變，其他人為什麼不能變？台灣如果能有更多人像館長、彭文正一樣轉變，兩岸就能攜手合作，走向和平統一，台灣才有前途。



新黨台北市大安文山區議員參選人游智彬今天上午舉行競選總部成立大會，受邀到場站台的包括吳成典、新黨副主席李勝峯、新黨台北市議員侯漢廷、媒體人謝寒冰、董智森、前“立委”邱毅等人。因質疑蔡英文博士學位造假遭依加重誹謗罪起訴，滯留美國未歸遭法院發布通緝的媒體人彭文正，也透過預錄影片表達力挺。現場湧入約200位支持者，士氣頗為高昂。



吳成典替游智彬助講時表示，新黨成立至今33年，雖然資源有限，仍一路堅持至今，靠的就是沒有欺騙任何人。他形容新黨是“台灣的良心、兩岸的明燈”，無論面對中國大陸、國民黨或其他政黨，都講真話，也從未為了個人升官發財去迎合任何一方。



吳成典說，現在中美關係、中日關係及兩岸關係都已出現變化，新黨也到了重新出發的重要時刻。兩岸若無法和平統一，台灣很難找到其他出路，因此新黨此時推出優秀的年輕人參選，就是希望兩岸走向和平、避免戰爭。



吳成典並以館長和彭文正為例表示，兩、三年前有誰想到兩人今天會有這樣的轉變？“彭文正可以變，館長可以變，其他人為什麼不能變？”他認為，如果台灣有100萬人跟彭文正、館長一樣，兩岸關係就可能出現重大改變。



吳成典強調，他經常前往大陸，認為大陸方面希望台灣民眾能過好日子，兩岸應好好互動。新黨的大門也隨時敞開，不論過去是否支持新黨，只要現在認同新黨理念，都歡迎加入，讓台灣有更多人出現像館長、彭文正這樣的轉變，新黨也會在旁一起努力，推動兩岸走向和平統一。