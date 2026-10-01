輔選新黨選將　李勝峯批藍不談兩岸同屬一中

新黨副主席李勝峯幫新黨台北市大安文山區議員參選人游智彬助講。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）新黨副主席李勝峯今天表示，美國總統特朗普在習特二會談到中美兩國合作抗日、飛虎隊等二戰歷史，讓民進黨的歷史論述陷入尷尬。民進黨過去的歷史教育不談抗日、北伐，現在卻跳出來強調飛虎隊是“中華民國”的，“前段的歷史你不認，今天被人家拿去用了，才在喊那是我的”。



李勝峯說，但中國國民黨也沒好到哪裡去，國民黨同樣不敢講1949年以前的歷史，連九二共識背後的兩岸同屬一中、國家統一的論述也不敢碰。



新黨台北市大安文山區議員參選人游智彬今天上午舉行競選總部成立大會，受邀到場站台的包括新黨主席吳成典、副主席李勝峯、新黨台北市議員侯漢廷、媒體人謝寒冰、董智森、前“立委”邱毅等人。因質疑蔡英文博士學位造假遭依加重誹謗罪起訴，滯留美國未歸而遭法院發布通緝的媒體人彭文正，也透過預錄影片表達力挺。現場湧入約200位支持者，士氣頗為高昂。



李勝峯幫游智彬站台助講時表示，當美中的關係出現變化，美國政策走向“和中”，台灣若繼續走“抗中”路線，究竟還能靠誰？他認為，民進黨自己也知道“台獨”沒有希望，因此從去年開始把“中華民國”重新抬出來，現在談的都是“中華民國台灣”。



李勝峯說，特朗普在習特二會的一句話，就讓民進黨的論述陷入困境，特朗普提到中美兩國合作抗日以及飛虎隊等等，民進黨方面跳出來強調，飛虎隊是“中華民國”的，這當然沒有錯，但問題是，現在民進黨所主導的歷史教育，有沒有談抗日？有沒有談北伐？相關論述多從1949年後，及二二八事件切入，對於之前的歷史著墨不足。



李勝峯說，“前段的歷史你不認，今天被人家拿去用了，才在喊那是我的，你不能搶。”這正凸顯民進黨面對習特二會二戰歷史敘事時所遭遇的矛盾。



李勝峯接著批評國民黨說，國民黨是孫中山所創建，與1911年辛亥革命及1912年中華民國成立的歷史密不可分，但走到今天，“國民黨還敢講1949年以前的歷史嗎？”國民黨現在雖然還敢講九二共識，卻“只敢拿九二共識這個棉被蓋在身上，不敢把九二共識掀開”。



他認為，九二共識背後就是兩岸同屬一個中國及追求國家統一，但國民黨不敢公開論述，結果只能跟著民進黨的論述走。



李勝峯表示，這也是新黨此次力挺游智彬等人參選的重要原因，希望新黨的聲音能重新回到議會，公開表達反對“台獨”、支持一中及和平統一的立場，也持續提醒國民黨不要忘記自身的歷史與兩岸路線。