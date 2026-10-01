沈伯洋與蕭美琴重訓　釣出蔡英文吃醋留言

沈伯洋與蕭美琴日前合體重訓，引來蔡英文留言。（取自蕭美琴Threads） 中評社台北10月1日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋1日與蕭美琴同台出席國際照顧博覽會，談及兩人重訓影片引來蔡英文逗趣留言，笑稱未來三人一起爬山“當然沒有問題”，未來也會有更多合體企劃，並持續推廣全年齡運動，讓長者獲得照顧、加強社區連結。對於台北市營養午餐食安疑慮，沈伯洋也呼籲，身體不適的人數不是重點，中國國民黨籍台市長蔣萬安應即時回應、盡快釐清真相。



蕭美琴昨在社群曝光，與沈伯洋一起接受“怪獸訓練”創辦人何立安的重訓課程，“Puma最近也很需要加強體力，辛苦了，加油”。蔡英文也留言打趣，“你不跟我去爬山，原來是跟沈伯洋去健身”沈伯洋還接話，“友誼的小船⋯⋯”三人逗趣的互動引起網友討論。這則留言吸引超過6萬人按讚，被笑稱是“總統級”吃醋。



沈伯洋今與蕭美琴同台出席國際照顧博覽會，對於媒體關心未來是否會規劃三人一起爬山？沈伯洋回覆，當然沒有問題，之後還有很多與蕭美琴或蔡英文合體的企劃，而昨天的影片則是與蕭美琴共同推廣全年齡尤其是長者運動，也針對相關議題詢問何立安，希望長者多運動、多與社區連結，讓長者在城市中能夠得到妥善照顧。



關於沈伯洋昨舉行記者會啟動“洋流號計劃”，其中圖片引起討論，更有許多創作者發揮創意、各展功力發表相關作品。沈伯洋重申，圖片由本土繪師創作，但過程中確實有使用AI輔助，並不認為使用AI就全然不行，只是要拿捏比例，但在輔助標準未確認前，已停止使用該圖，也看到許多創作者發布作品，接下來也想與創作者討論授權的可能，思考如何匯集大家的創意。



沈伯洋進一步說，AI使用在文學、論文寫作、繪畫或寫程式等不同領域，應該都要有相關規範，但勢必是長時間、滾動式修正的過程，希望未來若當選，由市府邀集各界討論並形成規範。



媒體也提及，台北市營養午餐又發生食安疑慮，台北市長蔣萬安昨澄清，學校有700多人僅9人身體不適。沈伯洋點出，人數絕對不是重點，因為每個人都是重要的生命，且市長第一時間的回應非常重要，希望蔣萬安第一時間就能對外清楚說明，盡快釐清事實真相並嚴加預防，讓市民能夠安心生活。



媒體追問，免費營養午餐限制學生不能外食，也禁止家長自費買午餐給孩童食用，是否認為應檢討？沈伯洋回覆，基本免費沒有回頭路，但應該也要考慮是否可以讓家長自費調整午餐品質，最好的解法還是制定營養午餐專法，透過專法規定額度、來源及3章1Q等。



媒體提及，沈伯洋競選總部將於10月4日正式成立，民眾黨質疑當天會有人造洋流。沈伯洋說明，希望議員協助通知黨員、黨員多多介紹朋友，即便在黨內也要加強黨員對他的認識，期待大家都能踴躍前來。