武東星：台灣爭取各國學生來台學習半導體

暨南大學校長武東星接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）台灣暨南大學校長武東星接受中評社訪問表示，台灣不能只從自身角度看兩岸關係，必須放到全球局勢國際化觀察，要思考如何在全球扮演讓世界更安全的角色，同時透過國際化吸引各國人才來台。



對於少子化之下的大學招生，武東星指出，台灣要走向國際化，吸引各國人才非常重要，不只是吸引人才來台就業，也包括吸引國際學生來台就學。目前台灣很重要的方向之一，就是吸引世界各國學生來台學習半導體。



武東星，中山大學電機工程學系博士。曾任大葉大學校長、中興大學工學院副院長、虎尾科技大學電機資訊學院院長等。



武東星向中評社說，包括俄烏戰爭及中東情勢帶來的挑戰，都是當前世界的重要問題，台灣應思考自己究竟能在全球扮演什麼角色，以及如何為全球安全作出貢獻，這都是台灣必須面對的課題。



談及暨南大學境外生情況，武東星表示，暨大本身具有高度國際化特色，除透過海外聯招招收已具華語能力的僑生，也增加招收尚不具華語能力的國際學生，讓學生先在台接受一年華語訓練，再進入大學國際專修部就讀。



武東星指出，目前暨南大學境外學生已佔全校學生超過十分之一，國際學生除了有助校園國際化，也能帶來不同文化交流，希望透過這樣的環境，進一步培養台灣本地學生的國際觀。



針對台灣少子化問題，武東星表示，雖學生數量變少，但現在每名學生能獲得的教育資源反而更多，關鍵是如何培養學生能夠帶得走的能力，包括終身學習以及善用人工智慧（AI）等新工具。

