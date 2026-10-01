李敏鴻：中美AI競逐　台灣優勢在硬體技術

台灣大學重點科技研究學院教授李敏鴻接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）針對中美人工智慧（AI）競逐，台灣大學重點科技研究學院教授李敏鴻接受中評社訪問表示，台灣優勢主要集中在硬體，軟體方面較弱，不過無論AI未來加速或減速發展，都離不開硬體，台灣應可持續受惠。面對複雜的中美競爭，台灣最重要的是在國際潮流與大國競逐夾縫中，找到對自己有利的位置及最前線的技術。



李敏鴻表示，台灣最重要的是技術自主，無論中美競爭最後如何發展，以台積電目前的成功為例，在全球市場具有高度競爭力，因此台灣必須維持技術自主，才能確保持續走在最前端。



李敏鴻，台灣大學電機工程系博士。歷任台大元件材料與異質整合學位學程主任、台灣師範大學光電工程研究所教授等。在鐵電材料、負電容電晶體、下世代半導體元件領域擁有研究成果，曾獲“國科會”學術研究獎項。



李敏鴻向中評社說，不論後面有韓國三星（Samsung）、美國英特爾（Intel）等競爭者，產業如何變化，台灣追求技術自主都是毋庸置疑的方向，台灣應持續在技術與研發方面投資，在科研計劃支持下，讓技術繼續向前推進。



對於台積電赴美國、日本設廠，以及台灣半導體產業國際布局，李敏鴻指出，這是必然發生的趨勢，台灣土地及產業發展空間存在一定極限，前往日本、美國設廠也是順應客戶需求，未來包括日本、美國，甚至歐洲等，都可能成為台灣產業向外發展的重要據點。



李敏鴻表示，目前不只是台積電，其他企業也陸續朝全球布局前進，這就如同20、30年前台灣企業西進大陸，如今則進一步走向全世界，這是趨勢，也是好現象，未來台灣人才培育也可能配合產業全球化朝這個方向發展。

