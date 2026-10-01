蘇巧慧被質疑假博士　謝寒冰：每次都來這招

綠委蘇巧慧英文簡歷。（照：截自“立法院”官網英文版第九屆“立委”） 中評社台北10月1日電／中國國民黨台北市長蔣萬安的法律博士（J.D.）學歷問題遭綠營攻擊，使得民進黨新北市長參選人蘇巧慧的學歷也重新被檢視，藍營日前指控蘇巧慧英文簡歷曾出現“S.J.D.”，質疑“假博士”。對此，蘇巧慧表示，她資料登載的一直是“博士候選人”身分，從未自稱取得博士學位。



對於蘇巧慧的說法，謝寒冰30日在《鄉民“監察院”》節目中表示，蘇巧慧每次都來這一招，只講對她有利的部分。蘇巧慧說她的中文資料明確登載美國賓州大學法學博士候選人，但她的英文資料寫的卻不是這樣，她為什麼不講英文資料，英文資料是10年都沒改。



蘇巧慧9月29日在民視《一琪晚餐》節目中提及她成為“博士候選人”的過程，指出當時她的人生規劃出現重大變化，她在撰寫論文的過程中先是結婚，隨後發現懷孕，最後連美國律師資格考試都沒有去考。她更表示，她不需要一個美國籍的孩子，也沒有計劃長期在美國生活。相較之下，回台灣生產有家人可以幫忙，坐月子也方便得多，最後決定返台生子。她也強調，第9屆“立委”官方中文資料仍明確登載“美國賓州大學法律博士（SJD）候選人”，而非已經取得博士學位。



謝寒冰批評，那蘇巧慧妳就不要去美國念書啊，妳在台灣念，妳這麼愛台灣，而且念個半天也沒有學以致用，妳念那個幹嘛？其實一個人要去念什麼書、要在哪裡申請，都尊重，這個沒有什麼問題。



謝寒冰表示，但蘇巧慧每次都來這一招，其實問題是，她都只講對她有利的部分，對她不利的部分她都不講。比如我們在吵教師節，她是不是反對，她說她從來沒有在社群平台跟質詢的時候反對過，可是她在投票時反對。



謝寒冰指出，蘇巧慧說她的中文資料明確登載美國賓州大學法學博士候選人，但她的英文資料寫的卻不是這樣，她為什麼不講英文資料，英文資料10年都沒有改，她為什麼不解釋這一點。



謝寒冰認為，蘇巧慧只敢去這種同溫層媒體，不然她來上《鄉民“監察院”》或是媒體人王淺秋的節目，她敢不敢直球對決，如果不敢的話，躲在同溫層有什麼用。