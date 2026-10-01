小笠原欣幸：新北勝負未定　中間選民關鍵

小笠原欣幸拜會蘇巧慧。（取自小笠原欣幸臉書） 中評社台北10月1日電／九合一大選將於11月28日投票，被視為一級戰區的新北市，中國國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧，誰能拿下新北，長期關注台灣選舉的日本政治學者小笠原欣幸在臉書發文表示，就基本盤而言，國民黨較民進黨略占優勢，但新北同時也存在一定數量的中間選民，目前新北選情走向難料。



小笠原欣幸近期拜會李四川與蘇巧慧，討論相關新北的選情。小笠原欣幸9月30日也在臉書發出與兩位合照。



小笠原欣幸是日本政治學家，現任清華大學人文社會學院學士班榮譽講座教授，曾任東京外國語大學名譽教授、綜合國際學研究院教授。學術專長是比較政治學、台灣政治研究，曾經擔任日本台灣學會理事等職位。



他表示，九合一選舉，最大的決戰地點是擁有全台最多人口的新北市。這場選舉呈現李四川與蘇巧慧一對一對決的格局。此外，還有1名知名度不高的候選人。



小笠原欣幸表示，在新北市國民黨自2005年以來已執政長達5屆21年（包含前身的台北縣時期）。就基本盤而言，國民黨較民進黨略占優勢，但也存在一定數量的中間選民。最近的媒體民調顯示蘇巧慧稍微領先。距離投票日還有兩個月，選舉的勝負仍未定。



他提到，蘇巧慧是在新北市第5選區三度當選的“立法委員”。她是曾任台北縣長、“行政院長”的蘇貞昌之女，雖然是政二代，不過長期以來在教育、托育、福利等領域持續耕耘，走出自己的問政路線。上一次拜訪是2015年11月，她首次競選並當選的“立法委員”選舉過程中。



對於李四川，小笠原表示，李四川曾在新北市、高雄市、台北市擔任副市長，也曾在國民黨朱立倫主席時期，出任黨中央秘書長。相較於站上檯面，他主要是扮演幕後角色，以穩健的行政能力作為主要特色，累積了不少實績。這次他第一次參選，也是第一次拜訪。



他也分別向李四川、蘇巧慧兩人請教新北的選情、洋流的影響、内外大環境的影響等議題。因為有雙方不公開討論内容的前提，我們得以進行更深入且坦誠地交換意見，對他研究台灣選舉而言，收穫甚豐。