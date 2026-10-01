習特會後軍售仍卡關　李其澤：延後就是代價

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／在華府習特會後，外界關注的第二批對台軍售仍未明朗。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤1日表示，目前最準確的描述是“沒有取消，也沒有放行”，待決項目據媒體估值約130億至140億美元，截至目前仍未見美方正式通知“國會”；軍售尚未告吹，但距離真正過關也還很遠，“延後本身，已經付出安全代價。”



《中時新聞網》報導，李其澤指出，真正值得警惕的未必是華府明確表態“不賣”，而是將“不決定”當成外交彈性。特朗普曾公開形容軍售是談判籌碼，大陸則持續要求美方停止對台軍售。即使大陸無法迫使華府撤案，只要拖延，台灣防空與反制能力的缺口就會繼續存在，美方也能保留一張可以反覆運用的談判牌。



李其澤強調，既有軍售與待決新案必須分開來看。過去已完成“國會”通知、簽約或進入履約程序的軍售仍持續推進，但不代表新案已經放行；同樣地，新案延遲也不等於美國全面中止對台軍售。



李其澤表示，軍售延後首先付出的就是“時間成本”。正式通知“國會”後，後續還有審查、簽約、排產、測試、訓練、交付到形成戰力等程序，前端一旦延誤，可能進一步錯過產線窗口，甚至必須與其他國家的急迫需求競爭。即使台灣已完成預算授權，也不代表美方訂單及交付時程獲得保證。



李其澤也指出，1982年“六項保證”明定美國未同意在對台軍售前與大陸協商。美中“元首”談到軍售不必然違反六項保證，真正的關鍵是軍售內容、數量或宣布時點，是否因大陸施壓而實質改變。若台灣防衛需求逐漸受到美中峰會時程牽動，即使最終仍宣布軍售，政策可信度也已付出成本。



李其澤認為，台灣現在更應追蹤正式通知、發價與可能交付時程，並加速台灣產能、訓練、彈藥儲備及替代方案。“軍售尚未告吹，但延後本身，已經付出安全代價。”