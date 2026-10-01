拜訪鳳凰城半導體　台中央大學推人才供應鏈

台灣中央大學校長蕭述三9月28日至30日率團赴美國亞利桑那州參訪。（照：台中央大學提供） 中評社台北10月1日電／為深化台美高等教育與半導體人才培育合作，台灣中央大學校長蕭述三於9月28日至30日率團赴美國亞利桑那州，先後拜訪亞利桑那大學、亞利桑那州立大學及北亞利桑那大學，就推動台美半導體教育聯盟、人才培育、學生交流及擴大企業參與等議題進行深入討論。



此次訪團由蕭述三率領，成員包括副校長綦振瀛、研發長吳子嘉、國際長張中白、副國際長王群孝和永續與綠能研究學院副院長錢樺。不同於以往的海外大學交流，此行特別邀請僑力化工、銳澤實業及瑞星管理顧問三家深耕亞利桑那半導體產業生態系的台資企業代表，共同參與三所大學的交流討論，從材料、設備到人才等面向帶入第一線產業需求，展現產業界對中央大學參與台美半導體教育合作的實際支持。



訪團首站前往亞利桑那大學，雙方以半導體教育與研究合作為重要主軸，除了討論如何結合兩校既有學術優勢，建立更具系統性的人才培育與研究交流機制，也參訪奈米製程相關設施。此外，雙方更談及未來將在幾個嶄新的領域上，特別是從環境影響與防災等面向出發的永續半導體製造，一起創造屬於兩校獨特且又共同擁有的特色領域。



第二天訪團前往亞利桑那州立大學，討論重點聚焦於半導體人才培育、電機領域雙聯學位合作，以及與該校獲得全美標竿永續大學的推動單位主管做討論與意見交換。學校參訪後，訪團前往鳳凰城參訪全球半導體高純度氫氟酸的重要供應商—僑力化工，實地了解台灣半導體供應鏈在亞利桑那州的布局。由當地主管群親自進行廠區介紹，在半導體製造現場中討論台資企業在美國設廠後對各類人才招募與培育、跨文化管理與在地化招募的實際需求。訪團最後一天，前往北亞利桑那大學，與該校國際事務及學術領導團隊進行會談，將半導體人才培育進一步延伸至工程、環境永續、地球科學及管理教育等面向。



此行的特色，在於將傳統的國際校際交流進一步擴展為“國內大學-國外大學-跨國產業”三方共同對話。三家台資企業代表直接參與三所大學的交流，使美方大學得以了解臺灣企業在亞利桑那半導體聚落發展過程中的實際人才與技術需求，也讓中大在規劃臺美半導體教育聯盟時，能將產業需求更具體地納入人才培育與研究合作架構。