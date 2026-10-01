台南馳援澎湖！陳亭妃牽吳淑瑾掃市場

陳亭妃1日到澎湖為吳淑瑾輔選。（照：吳淑瑾臉書） 中評社澎湖10月1日電／民進黨台南市長參選人陳亭妃1日專程到澎湖，與民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾合體，前往北辰市場掃街拜票，沿途民眾熱情歡迎，還有人不可置信問這是電視上看到的陳亭妃嗎？更有人送上粽子祝兩人“包中”，市場氣氛相當熱絡。



根據《中時新聞網》報導，兩人一早走進北辰市場，陳亭妃一路帶著吳淑瑾向攤商、民眾問候，不時停下握手、合照，甚至蹲下來與賣菜阿嬤寒暄。遇到選民刻意避開視線，也主動迎上前打招呼、拜票，展現十足親和力，也讓仍在熟悉選戰節奏的吳淑瑾跟著學習。



現場支持者高喊“台南第一女市長、澎湖第一女縣長”，也有民眾熱情送上粽子，預祝兩人“包中”，還有人確認就是電視上看到的陳亭妃後，趨前合照。陳亭妃說，自己期待很久，這次一定要到澎湖為吳淑瑾加油，也肯定陳光復任內表現，認為吳淑瑾“代夫出征”的過程，內心其實有很多煎熬，但她非常勇敢。



吳淑瑾的先生是現任澎湖縣長彭光復原爭取連任，因今年過年期間摔倒昏迷，後民進黨改提名吳淑瑾代夫出征。



吳淑瑾表示，昨天才有屏東縣長周春米跨海助陣，今天又迎來陳亭妃，這兩天可說是“女力爆發”。她也提到台南有許多澎湖鄉親，已與陳亭妃談好，未來若當選，將爭取增加台南往返澎湖航班。



市場行程後，兩人再赴馬公城隍廟參香，隨後前往朝陽社區活動中心與鄉親共餐。



綠營接連安排女性政治人物跨海助陣，從市場掃街到社區拜票，用滿滿親和力走入基層，並用溫馨互動炒熱地方選情，持續為吳淑瑾拉高聲勢，也讓澎湖選戰“女力”話題持續升溫。