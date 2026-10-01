美國售台F-16V首批2架　即將抵台

綠委王定宇透露，停滯在夏威夷2架F-16V，今天已起程飛往台灣。（照片：王定宇臉書） 中評社台北10月1日電／台灣向美國採購66架全新F-16V Block70戰機，首批2架早在8月17日就從美國本土起飛，原本外界預期很快就能飛抵台灣，但戰機抵達夏威夷後卻遲遲沒有下文。民進黨籍“立委”王定宇1日在臉書表示，據聞停滯在夏威夷逾月的2架F-16V，今天已經起飛往台灣飛來，這一、二天會回到台灣。



中美峰會之後，特朗普仍未公布對台140億美元軍售，外界認為年底之前中美還有兩次峰會，因此對台軍售今年可能不會宣布。而台軍方採購的66架F－16V原訂於2026年底前全數交機，但因美方產線排擠等諸多因素延宕至今，目前只有2架F-16V正飛往台灣。



首批2架F-16V Block70戰機早在8月17日就從美國本土啟程，原本外界預期很快就能飛抵台灣，但遲至今天才被目擊再度從夏威夷起飛。當時猜測是希望不在中美峰會前有動作。現在中美元首會晤一結束，這2架F-16V Block70戰機再度起飛。



台灣透過“鳳翔專案”向美國採購66架F-16V Block70，首批2架編號6727、6728的單座戰機，8月17日自美國啟程，並於8月21日飛抵夏威夷。按照過去F-16跨太平洋返台模式，原本預期戰機將由夏威夷前往關島，再飛往台灣。然而到了9月初，兩架戰機一度被目擊在夏威夷希卡姆基地準備離場，最後卻又返回停機坪，原因至今未獲官方公開說明。



王定宇表示，對於66架全新F-16V因為新系統整合，導致交機延宕，雖然國際軍售規定軍購屬於“政府對政府”交易，即使違約也無罰金項目，但台灣政府多次向美方爭取和抗議，希望採“非現金”補償方式進行，例如美廠商在提供2年初次備份件時增加件數，或是延長保固時間等。美國政府目前正與美廠商進行洽談，協商過程目前進展順利。