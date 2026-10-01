梁文韜提兩岸和平金廈撤軍白皮書徵求意見

梁文韜提出政策白皮書。（取自梁文韜網站） 中評社金門10月1日電／無黨籍金門縣長參選人梁文韜今天公布政策白皮書芻議徵求意見，對此，中國國民黨參選人陳玉珍競選辦公室表示，白皮書發布按既定規劃依序公布，未來包括整體願景等都會提出相關政見。



梁文韜今天舉辦“兩岸和平由金廈撤軍談判開始暨縣政白皮書徵求意見說明”記者會，公布其涵蓋軍事、政治、經濟等領域白皮書芻議內容。梁文韜說，白皮書公開在個人網站上供大眾閱覽並徵求意見至21日，民眾可在其“梁文韜・金門走新路”臉書（Facebook）選舉粉絲頁表單中提出，最終版將在11月初公布。



梁文韜1968年香港出生，持香港永久性居民身份和“中華民國國籍”。現於任職台灣成功大學政治學系教授及政治大學國際關係研究中心歐洲聯盟研究論壇學術委員會委員。



梁文韜也說，今天是中華人民共和國成立77周年，呼籲大陸政府一直念茲在茲的兩岸和平，“何不跟台北政府在金廈先實現永久和平？”台北與大陸當局應正視金門鄉親不想戰也不想降的心聲，放下敵對思維坐下來重啟協商，優先研議及談判“金廈和平撤軍”、“福建永久終戰”，並立即先停止在金廈水域一切針對性軍事行動與演訓，讓國際社會相信兩岸政府並不樂見軍事對抗。



媒體提問事涉“中央”，地方政府如何參與，梁文韜表示，如當選縣長某程度已受到民意授權，重點是有沒有共識、意願希望兩邊去談，“我當然沒辦法逼迫兩邊‘中央政府’，但如果民意有授權，那我們應該就有很大的說服力”。



陳玉珍競選辦公室則透過文字表示，有關政策推動白皮書發布都是按既定規劃時程安排依序公布，陳玉珍是現任“立委”，若有可以爭取的會向中央爭取，需要縣政府進行部分才會列在未來政策推動白皮書。



陳玉珍競選辦公室指出，政策內容方面除教師節當天發布教育8大政見，未來包括整體願景、觀光、婦幼、青年創業、醫療、智慧治理、長照、交通、經濟、永續、法律服務、金酒、兩岸議題等，都會提出相關政見。



陳玉珍競選辦公室表示，陳玉珍希望提出一套未來金門4年要“怎麼做、怎麼改變”行動方案，而非作文比賽，“如同她之前說要幫金門爭取更多“中央統籌分配款”，她就會去爭取擔任財委會召委，力推財政收支劃分法三讀通過，讓金門一年多50億元的預算可支配”。