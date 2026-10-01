打敗雲林！南亞科擴廠落腳屏東科學園區

“國科會”1日審議後拍板記憶體大廠南亞科技擴廠計劃落腳屏科。（照：南亞科提供） 中評社台北10月1日電／台塑集團南亞科先前傳出可能落腳雲林虎尾產業園區與屏東科學園區，但又有消息指出是捨雲林選屏東，引爆中國國民黨雲林縣長張麗善批評選舉考量，直嗆“屏東的周春米比雲林的劉建國重要”。“國科會”1日審議後拍板確定高達新台幣數千億元的南亞科擴廠計劃落腳屏科。



“國科會”南部科學園區管理局指出，轄下台南園區、高雄園區、橋頭園區、嘉義園區、楠梓園區及屏東園區，今年截至1日總計引進21家廠商，累計投資金額為1081.14億元，當中南亞科技股份有限公司申請在屏東園區投資設立屏東分公司。



南區管理局表示，南亞科從事先進半導體3D晶圓封裝及測試業務，公司以矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲、低功耗的記憶體模組，並透過深化客戶合作與確保供應鏈彈性，持續推動技術創新，穩固產品獨特性與市場領先地位。



南亞科表示，未來進駐園區後，公司將持續深化在地生產與技術研發，提升台灣高效能記憶體產品的自主研發與製造專業能力，並帶動南部半導體產業聚落及人才培育。



日前有屏東縣議員質詢相關議題時，屏東縣府表示，屏東水資源豐沛，且用電需求也與台電密切接洽，所以縣府非常歡迎南亞科以及所有科技大廠都來屏東投資。