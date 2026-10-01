南亞科確定落腳屏東　雲林藍綠政治攻防

雲林縣長張麗善針對南亞科轉向屏東一事受訪。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月1日電（記者 李京昇）台塑集團南亞科原有意進駐雲林虎尾產業園區，近期傳出選址轉向屏東科學園區，“國科會”1日審查後正式拍板，確定落腳屏東科學園區。對此，中國國民黨雲林縣長張麗善表示，“中央”應尊重企業意願，雲林水、電、土地、勞工及人才條件都不缺，這樣的結果對區域發展並非理想決定。民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國則批，雲林應檢討產業布局及投資條件，積極將“中央”政策轉化為實際投資。



今年8月傳出南亞科有意落腳雲林虎尾產業園區29.75公頃土地，最近卻傳出出現變數，可能轉向選定屏東科學園區，雲林縣長張麗善近日受訪時，表達雲林各項條件優良，不會放棄任何廠商進駐，但最終經過“國科會”審查後，最終仍如同傳聞拍板選定屏東。



張麗善今天受訪表示，從整體經濟及區域均衡發展來看，“中央”應尊重企業的投資意願，她再次強調，雲林不缺水、不缺電、不缺工也不缺人才，相關條件眾所周知，因此對“中央”今天的裁定，她認為對整體區域發展而言，並不是理想的決定。



對於結果不如預期，張麗善強調，這次結果並不會影響雲林持續招商的信心，未來仍會努力提供更好的投資環境，相信還有其他企業進駐雲林的機會。



至於此次南亞科未落腳雲林，是否與農業用地變更有關，張麗善表示，水、電及土地都不是問題，用水問題早在2024年6月17日就獲“經濟部”水利署同意，後續關鍵在於“行政院”以公文認定“重大建設”進行核定；既然屬於重大建設，水電及土地就都不是問題，至於“行政院”最後的考量，她則表示並不清楚。



對此南亞科轉向，劉建國則認為，南亞科未落腳雲林，地方應該重新檢視產業布局及招商條件，身為縣長的責任就是把土地、水電、交通及人才等條件準備好，主動爭取企業，讓投資真正落地、工作機會留在雲林，“目前看起來顯然沒有準備好。”



劉建國指出，賴清德日前到雲林，已表達支持雲林成立科學園區、引進AI科技產業，並納入“行政院大南方新矽谷”相關規畫，既然“中央”願意支持，地方更應積極準備，把政策支持轉化為具體建設及投資機會。



他表示，他若當選縣長，未來將以褒忠產業園區作為雲林產業發展新引擎，串聯虎尾、斗六既有產業基礎，以及虎科大、雲科大的研發及人才培育能量，讓農業、製造業與智慧科技共同發展，為高科技產業進駐建立完整條件。