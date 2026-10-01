吳成典：台灣不要ROC歷史　大陸全部接收

新黨主席吳成典接受中評社訪問。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平與美國總統特朗普日前在華盛頓舉行峰會，雙方共同提及中美在二戰期間曾是盟友。新黨主席吳成典向中評社表示，民進黨政府長期想切斷1949年前的中華民國歷史，如今中國大陸將過去抗戰歷史全盤接收，中美又在二戰敘事上形成默契，對台灣而言是一大警訊，如果再不重新檢討，台灣只會愈來愈不重要、更加邊緣化。



習特華府峰會落幕後，美方公布的成果指出，特朗普與習近平憶及美國和中國在二戰期間曾是盟友，並肩作戰贏得戰爭。習近平也在峰會期間提到，二戰時期中美曾並肩抗擊法西斯侵略。美方公布的峰會成果使用“United States and China”描述二戰盟友關係。



吳成典對此接受中評社訪問時表示，中國共產黨基本上對於“中華民國”過去抗戰的歷史事實是肯定的，也選擇將這段歷史全盤接收。如今中美兩國在國際舞台上對二戰歷史有了共同敘事，大陸接收過去國民黨在抗戰所付出的血汗，不能只怪別人，因為是台灣自己放棄了這一段歷史。



他說，民進黨政府一直想切割“中華民國”，但台灣今天的“中華民國”不可能和過去斷根，“前面從哪裡來？從石頭蹦出來嗎？”“中華民國”過去的歷史不會因為台灣方面忽視就不存在。當台灣不要這段歷史，大陸自然會全部接收，如今又獲得美國對相關二戰敘事的認可，這就是目前所看到的現實。



吳成典指出，不管哪一個政黨代表“中華民國”政府，都應該檢討政策是否出了問題，如果一味否定過去的歷史，最後只會讓自己什麼都沒有，包括台灣後來的經濟發展、十大建設、半導體產業等，都有其歷史發展脈絡，執政者不能選擇性切割。



他強調，台灣也必須瞭解自己從何而來，從《馬關條約》割讓台灣給日本，到日本在二戰戰敗後回歸中華民國，“中華民國”在這段歷史中扮演重要角色，今天在台灣執政的民進黨政府不能與這段歷史斷線，否則前面沒有歷史，也無法向後代交代。



吳成典認為，這次中美峰會出現的二戰敘事，對台灣是一個很大的警訊，因為“我們愈來愈不重要了，人家忽略我們了”。當“中華民國”過去的歷史逐漸被中國大陸接收，台灣如果又沒有積極表達自己的立場，未來國際參與只會更加邊緣化。



至於中美關係持續走向和緩，走“反中”路線的民進黨該如何？吳成典說，國際政治重心轉移不會在短時間內完成，美國目前在台灣仍有利益，美國內部的意見也尚未完全整合，但隨著時間推進，如果台灣沒有因應，情勢只會愈來愈不利。



吳成典強調，到年底前，中美元首還有兩次會面的安排，雙方接觸愈來愈密切，“中華民國”政府不管由誰執政，都必須有所因應，否則“我們是愈來愈邊緣化”。民進黨也應重新思考目前的路線，面對“中華民國”的歷史與定位，否則繼續切斷自身歷史，最後必須面對的問題就是台灣未來“何以為繼、要走向哪裡”。