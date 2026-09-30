黃介正：台灣問題中美越不講越要擔心

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月2日電（記者 邱筠媜）華府“習特會”落幕，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中評社訪問表示，此次峰會重點在於延續中美建設性戰略穩定關係，雙方5月北京峰會已就台灣問題充分交換意見，9月華府習特會觸及較少台灣議題，代表雙方底線都很清楚，不想破壞氣氛。但台灣問題中美雙方越不講越要擔心，尤其是美對台軍售及台灣防衛預算等議題。



黃介正強調，這次美中華府峰會事前就很清楚，成功在於儀式與態度，只要繼續推進就是成功。現在反而應該關注11月 的深圳APEC領袖峰會，因為這次多了幾個變數，俄羅斯、台灣、日本都預計出席。另外，特朗普會不會順道訪問平壤，與朝鮮領導人金正恩會面，這又是另外一套劇本。



黃介正，美國喬治華盛頓大學政治學系博士，現任淡江大學國際事務與戰略研究所副教授。歷任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所長、國際事務與戰略研究所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、“中華戰略暨兵棋研究協會”理事長、美國布魯金斯研究院研究員等。



習特會期間，特朗普提及《孫子兵法》、孫中山，以及二戰時的飛虎隊，並稱美中在二戰時是“盟友”、並肩抗日，相關論述引發外界對二戰“去中華民國化”的討論。



黃介正指出，5月北京峰會時，習近平花了很多時間跟特朗普解釋台灣問題的來源，例如“台灣自古以來是中國的一部分”這類說法，等於給特朗普上了一課。目前看來特朗普願意讓習近平感受到，他不想挑戰北京對這些敘事的內容，來換取他自己想要的其他交易。



他認為，特朗普並不是有信念、研究過二次大戰歷史後故意扭曲歷史，而是為了談一筆大交易，順著北京方面的敘事往前走。



黃介正表示，元首峰會越華麗、規格越高、越強調鏡頭與儀式，在某種程度上就會遮蓋雙方分歧或很難談成的問題。今年看起來中美兩國領導人有四次見面的機會，5月份基本上已經把台灣問題討論得很詳盡，9月份白宮的峰會成果完全不提台灣，反而需要注意。