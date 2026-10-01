王令麟厚禮贈獄官享特權改判無罪　高院說明

王令麟因東森案2013年11月1日進入台北監獄服刑，2015年11月11日已假釋出獄。(中評社 資料照) 中評社台北10月1日電／東森集團總裁王令麟2014年因力霸案服刑期間，涉嫌以現金、干貝、茶葉、SKII禮盒、牛排、溫泉酒店住宿券行賄當時台北監獄副典獄長蘇清俊等官員，藉此享有專屬辦公室、個人剃頭刀及獄中批公文等特權，台北地院2019年判決王令麟2年2個月、5名獄官有罪，其中蘇清俊最重16年；全案上訴至今將近7年，高等法院今天宣判，王令麟及蘇清俊等被告均改判無罪。



對於外界的抨擊，台灣高等法院指出，本案不能僅因公務員與受刑人或親友往來密切、曾接受禮品、宴飲或其他利益，甚至部分行為可能違反公務倫理或監所行政規範，就當然推論成立刑事賄賂犯罪，必須要證明給付利益與特定職務行為之間存在“對價關係”。



王令麟因力霸掏空、東森內線交易等案遭判刑3年10個月定讞，2013年11月1日進入台北監獄服刑，2015年11月11日已假釋出獄 。王令麟今發表聲明表示，歷經11年司法程序，終於等到法院依證據還原事實。



依據檢方起訴，蘇清俊擔任北監副典獄長時收受王令麟賄賂，調職前交代昔日部屬祖興華繼續照顧王令麟。黑道人士池泳霖因兒子和小弟遭到關押，也透過蘇清俊幫忙打點親友的監所生活，招待蘇清俊頂上魚翅、高檔大閘蟹、上等牛肉、各式禮品、紅包。



王令麟被控透過秘書胡曉菁行賄水果、干貝醬禮品，招待蘇清俊夫妻免費入住東森海洋溫泉酒店總統套房，以及贈送SK－II青春露、牛排給戒護科科員祖興華等方式，坐牢期間仍有“總裁級”待遇，透過特見或收信取得東森集團公文，將圖書管理室當辦公室使用，使用個人專屬的剃頭刀，每日訂6份報紙，並透過監獄主管幫忙弟弟王令僑換舍房。



依據檢方起訴，蘇清俊擔任北監副典獄長時收受王令麟賄賂，調職前交代昔日部屬祖興華繼續照顧王令麟。黑道人士池泳霖因兒子和小弟遭到關押，也透過蘇清俊幫忙打點親友的監所生活，招待蘇清俊頂上魚翅、高檔大閘蟹、上等牛肉、各式禮品、紅包。



一審依收賄罪判處台中監獄前副典獄長趙崇智11年8月、台北監獄前科員祖興華11年徒刑；依行賄罪判處王令麟秘書胡曉菁2年2月徒刑、行賄男子池燿廷（原名池泳霖）及羅為德分別判處2年6月、1年2月徒刑，高院今也改判無罪。至於宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇、柯妻吳佩瑜一審即獲判無罪，高院今維持一審判決。



蘇清俊一審判刑16年，是本案中刑度最重的被告，但高院認為部分請託或協助縱有不當，或涉及監所管理、公務員倫理或行政責任問題，仍須證明是否為職務行為、實質影響力及對價關係，尤其蘇調任綠島監獄後，對台北監獄事務已不當然具有法定職權，若事後所為僅是基於私人交情、同僚關係或一般人脈的請託，不能僅因蘇具矯正機關首長身分，即概括認定均屬職務影響力，也不能僅以長期交往、餽贈及請託情形，即認定成立收賄罪。



祖興華被控收受茶葉、魚貨、SKⅡ保養品及牛排，幫王令麟傳遞訊息、處理物品、累進處遇資料，但高院認為即使部分行為違反監所管理規定、公務倫理，但不能等同於“違背職務收受賄賂”，檢方提出的證據也不足證明對價關係。



王令麟、胡曉菁被控以禮品、住宿及其他利益，換取王在監期間的特殊待遇，但高院指出，行賄罪與收賄罪是對向關係，既然證據不足證明蘇清俊、祖興華收受利益與特定職務行為有對價關係，就不能僅憑王身分特殊、胡曉菁與矯正人員往來密切，及確實曾有請託、送禮等，即推認兩人有行賄犯意及對價合意。



至於趙崇智，高院認為即使部分行為有行政或倫理上值得檢討之處，刑事上相關證據仍不足證明各次餽贈、現金或利益與職務行為間有對價關係。



另池燿廷、羅為德部分，檢方主張兩人多年來以節慶或不定期方式，提供蘇清俊、趙崇智高價禮品、現金、宴飲及生鮮食品，建立“長期供養關係”，請託處理受刑人接見、監所生活及外役監等事項。



高院卻指出，餽贈金額、頻率及雙方身分關係，固然屬於判斷行賄犯意的重要間接事實，但仍不得免除檢察官證明“具體對價合意”的責任。如證據僅足以證明雙方長期交往、送禮以及曾經請託，而不足以證明某次或一系列財物交付係以特定職務行為為交換，即尚未達到刑事行賄罪之嚴格證明程度。因此，池燿廷、羅為德相關被訴交付賄賂部分，亦均應為無罪之認定。



高院也補充，並非認為本案所有請託、餽贈、接見安排、訊息傳遞或監所處理行為均屬適當，公務員與受刑人或親友間過度密切交往、接受餽贈，可能涉及行政責任、懲戒責任或公務倫理問題，但欲進一步構成貪汙重罪，仍須依嚴格證明法則，證明公務員特定職務行為與利益間有對價關係。



王令麟透過聲明表示，歷經11年的司法程序，終於等到法院依據證據還原事實；感謝合議庭詳查實情，以及家人、企業同仁與友人的支持。未來將持續做好企業經營、投入更生保護及社會公益，對於後續司法程序將依法面對並予以尊重。