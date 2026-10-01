台空軍證實2架F-16V明飛抵台東志航基地

台軍方1日發出採訪通知，證實F-16V將在2日飛抵台東志航空軍基地。（照片：王定宇臉書） 中評社台北10月1日電／台灣向美國採購66架全新F-16V Block70戰機，首批2架早在8月17日就從美國本土起飛，原本外界預期很快就能飛抵台灣，但戰機抵達夏威夷後卻遲遲沒有下文。今天傳出新進展，台空軍證實，F-16V將在明天飛返台東志航基地！



2架編號“6727”、“6728”的F-16C／D Block70戰機，此前疑因天候、技術性問題等因素，返台行程一再延宕，9月7日曾傳出自夏威夷起飛，卻在起飛後不久折返原處。



空軍1日發出採訪通知，證實F-16V將在明天飛抵台東志航空軍基地。



民進黨籍“立委”王定宇今天在臉書表示，據聞停滯在夏威夷逾月的二架F-16V，今天已經起飛往台灣飛來，這一、二天會回到台灣。



王定宇解釋，對於66架全新F-16V因為新系統整合，導致交機延宕，雖然國際軍售規定軍購屬於“政府對政府”交易，即使違約也無罰金項目，但台灣政府多次向美方爭取和抗議，希望採“非現金”補償方式進行，例如美廠商在提供2年初次備份件時增加件數，或是延長保固時間等。美國政府目前正與美廠商進行洽談，協商過程目前進展順利。