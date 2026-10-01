藍黨團籲賴紀念光輝十月　搶回二戰主導權

國民黨“立院”黨團籲紀念光輝10月搶回二戰主導權。(照:國民黨“立院”黨臉書) 中評社台北10月1日電／美國總統特朗普日前與中國大陸國家主席習近平會面，提及美中在二戰期間並肩作戰。中國國民黨“立院”黨團今天在臉書發文表示，“中華民國”領導對日抗戰遭模糊，正因為執政黨的長期“去蔣化”，呼籲“賴政府”揚棄意識形態包袱，趁著光輝十月，堂堂正正搶回屬於“中華民國”的二戰歷史主導權。



國民黨團表示，光輝十月不僅是“國家”慶祝的時刻，更是全民凝聚認同、正視歷史的重要契機。面對國際局勢的快速變遷，美中角力下中共不斷企圖扭曲、搶奪二戰歷史話語權；甚至在國際對話中，“中華民國”領導對日抗戰、浴血奮戰的歷史正被逐漸稀釋與邊緣化。



國民黨團批評，令人痛心的是，每當面對話語權流失，民進黨政府往往只會氣急敗壞，卻不願承認：這段光榮歷史之所以在國際上被模糊，正是因為執政黨長期自我閹割、推動“去蔣化”、甚至過度美化殖民歷史所造成的苦果。



國民黨團指出，十月承載著“中華民國”生存與發展的三大關鍵節日，建請“中央”擴大、隆重紀念，包括10月10日雙十“國慶”，紀念辛亥革命武昌起義，建立亞洲第一個民主共和國，凝聚全體“國人”對“國家”的忠誠與認同；10月25日台灣光復節、古寧頭大捷紀念日，銘記台灣脫離殖民統治、重回“中華民國”懷抱，並緬懷“國軍”將士在古寧頭浴血奮戰、奠定台灣和平繁榮基石的功勳。



國民黨團表示，10月31日蔣介石誕辰紀念日、榮民節，肯定蔣介石領導軍民取得對日抗戰勝利、廢除不平等條約，並向一生奉獻給“國家”、保衛台灣的榮民前輩致敬。歷史只有一個，真相不容抹滅。正是“中華民國”政府與全體軍民的浴血抗戰，才讓“國家”列名世界四強；正是無數“國軍”弟兄的流血犧牲，才守住金門、保衛台灣。



國民黨團批評，執政者若繼續為了政黨利益割裂歷史、去“中華民國”化，只會讓對岸趁虛而入奪走發言權。鄭重建請賴清德與“行政院”：展現領導人的格局，擴大舉辦十月系列紀念活動，肯定蔣介石與“國軍”的歷史貢獻，讓真實的“中華民國”史觀重新成為全民最大共識。