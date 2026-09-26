曾志超：AI產業擴散有盡頭　台灣要發展軟體

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月2日電（記者 盧誠輝）中華經濟與金融協會副秘書長曾志超接受中評社訪問表示，AI產業正在擴散已是明顯趨勢，台灣因受惠於半導體產業，經濟成長率屢創新高。但長期來看，台灣不能只做AI硬體設備，否則享有的AI紅利遲早會走到盡頭，應發展AI軟體應用，才是長久之計。



曾志超，中央大學產業經濟所碩士、北京大學法學院法學博士。曾任財團法人“國家政策研究基金會”經濟組研究員，現為中華經濟與金融協會副秘書長，專長為國際政治經貿。



曾志超強調，AI產業正在擴散，這從台灣首富換成川湖科技創辦人林聰吉就可明顯看出，除了半導體產業受惠AI紅利外，AI產業正在擴散已是明顯趨勢。而台灣目前卻僅有在做AI硬體設備，是很可惜的一件事情，未來如何發展AI軟體應用導入各產業，才是台灣能否持續享有AI紅利的關鍵因素。



他提到，川湖科技原本只是一家專做家具滑軌和五金起家的家具廠，但近年因轉型改做金屬滑軌，成功打入AI供應鏈，讓川湖科技單季毛利率一舉突破87.42%，甚至比台積電還要高。由此便可看出AI產業擴散的威力，只要企業能搭上這班AI紅利的順風車，傳統產業也能有出頭天。



曾志超指出，美國企業現在對全球AI產業的投資是非常瘋狂的，因為中美在AI領域競爭的關係，至少在可以預見的未來幾年，美國對AI產業的投資只會更瘋狂。但就算再怎麼瘋狂，遲早也會有減緩的時候，而台灣若只像現在一樣只做AI硬體設備，到時受影響的相關產業也會開始急遽走下坡。



曾志超感嘆，台灣目前在AI產業不管是伺服器、散熱系統或機櫃，都已經做到世界最強了，但做了這麼多AI硬體設備給別人使用，台灣自己實際發展AI軟體應用的領域卻不多，這是很可惜的地方。因為AI硬體設備的需求不會一直像現在這樣暢旺，但AI軟體應用的實力卻可長可久。



他說，美國目前的就業環境正在改變，現在很多AI企業高層到學校去演講都是噓聲連連，因為畢業生的就業市場已明顯受到衝擊與壓縮，未來甚至連外送員或計程車司機的工作都可能會被AI取代，那原本的就業人口該怎麼辦？



曾志超認為，AI紅利到底能走多久，目前還不知道，但台灣產業若能開始發展第二種不同路徑，將各種AI軟體應用導入產業，才有機會讓各產業都受益，而不是像現在只有半導體等高科技產業受惠。