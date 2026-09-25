鏡頭：嘉義市鵬思宮　傳承吳府千歲信仰香火

鵬思宮主祀吳府千歲“三王公”、觀音佛祖等神尊。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月2日電（記者 李京昇）位於嘉義市西區友忠路的鵬思宮，主祀吳府千歲“三王公”，廟宇沿革可追溯至清代，現今廟址早年為翁姓墓園，墓碑立於清乾隆年間，已有200多年歷史，後由信眾依三王公指示選定為建廟之地，成為今日鵬思宮的發源地。



鵬思宮沿革記載，現址早年是一處翁姓夫人墓園，墓碑是乾隆辛卯年立，距今200餘年，周邊原有一株百年朴仔樹，枝葉向四方伸展，1962年信眾依三王公指示選定此地建廟，逐漸成為地方信仰中心。



根據廟方沿革，鵬思宮主祀吳府千歲“三王公”，1947年，二次世界大戰後末期美軍轟炸嘉義等地，而後癘病叢生，民生疾苦，當時信徒陳海清前往白河恭請吳府三王爺金尊扶鑾救世、救渡蒼生，後移至民宅供奉。



1951年再遷到北港車頭土炭埕呂旺家中，地方癘病漸漸平靜後，隨著信眾增加，1952年成立“鵬思堂”，1962年正式動土建廟，同年完成入火安座，鵬思宮由此逐步發展成嘉義地方王爺信仰據點。



建廟後，鵬思宮歷經多次擴建，從前殿、後殿到王船殿，逐步形成今日格局，其中最具民俗色彩的王船殿，是寺廟另一處醒目景觀。2002年完成王船建置，並舉行開光啟航慶典，王船靜靜停泊殿內，搭配廟宇屋脊上的龍鳳、剪黏與彩繪，也呈現嘉義市民對王爺信仰“代天巡狩”的文化意象。